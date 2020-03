Ramón Marrero Aristy Beltré nació el 14 de junio de 1912 en San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia (año confirmado por el periodista Miguel Cotes según acta de nacimiento que él investigó), y falleció el 17 de julio de 1959 en un supuesto accidente de tránsito, ocurrido en un precipicio de la carretera entre Constanza y Santo Domingo.

Inició estudios de periodismo en la Universidad de Santo Domingo y aunque no concluyó la carrera, ejerció ese oficio en los periódicos Listín Diario, La Nación y El Caribe. Fue un destacado dirigente obrero y ocupó posiciones altas en el estado dominicano, tales como diputado en varias ocasiones, Secretario de Agricultura y Secretario de Trabajo; en esta última posición, el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina lo hizo responsable de un artículo publicado en el periódico The New York Time que acusaba al régimen de corrupción, lo que prácticamente lo hizo ver ante los ojos del tirano como traidor, lo que al final le costó su vida.

Marrero Aristy fue cuentista, político, historiador, novelista y ensayista; pero alcanzó notoriedad por su novela de corte realista Over, la que ha sido considerada como la más sobresaliente en nuestro país, durante las primeras décadas del Siglo XX, que aborda el tema de los trabajadores de la caña y las penurias que estos padecían en los ingenios azucareros y de la que afirmo posee un magnífico manejo de la prosa de contenido social. Otras obras de alta significación son los cuentos Balsié; Perfiles agrestes; En la ruta de los libertadores; Trujillo, síntesis de su vida y su obra y La República Dominicana. Origen y destino del pueblo más antiguo de América.

Edwin Disla, premio nacional de novela del año 2007, cuenta que al carro de Marrero Aristy, conducido por su chofer, Juan Concepción, lo vieron salir del palacio, yendo un volkswagen del Servicio de Inteligencia Militar delante y otro detrás. Marrero Aristy parecía ir durmiendo en el sillón trasero.

Johnny Abbes decidió lanzarlo dentro del carro por el precipicio de una carretera, simulando un accidente. Los esbirros de él, para darle más verosimilitud al accidente en la carretera de Constanza, asesinaron al chofer Juan Concepción, a quien dentro del carro también lanzarían al precipicio. La brillante estudiante María Victoria Acevedo de la Cruz, en un trabajo de investigación asignado por quien suscribe esta columna, detectó informaciones que dan al traste con que el sátrapa Trujillo confiaba tanto en Marrero Aristy, que le encargó la escritura de la historia oficial dominicana en el 1954. El periodista Manuel Nova lo denomina “El Negro más caro de Trujillo” en una obra histórica de su autoría y que lleva ese mismo título.

Concluyo esta entrega de TRAYECTORIAS LITERARIAS DOMINICANAS recomendando la lectura de las obras de Ramón Marrero Aristy, especial y ampliamente su novela Over, de la cual dejo más abajo un fragmento de su contenido:

“El viejo Dionisio es otra cosa. Toda la vida lo recordaré, tal como le vieron mis ojos el primer día, meciendo su obesa figura en la silla de su mula que siempre camina con las bridas sueltas, la cabeza inclinada, y los ojos perdidos entre las patas. Cuando mi vista lo alcanza, sé que viene por media botella de ron. Hay días en que se toma seis, y como mínimo, tres; pero eso es nada para él. Jamás he visto otro individuo que pueda beber tales cantidades de alcohol sin inmutarse. ¡Es que sus doscientas libras resisten!

No olvidaré nunca su voz de bajo, como ahuecada, pidiéndome el ron cada mañana: “Deme mi cafecito, bodeguero”, o si no: “Danielito, deme mi amanecer”. Y todo ello dicho en un tono tan cordial ¡Es un buenazo este viejo! ¡Tan callado como vive, pero tan oportuno cuando habla!

“Por Ramón Saba

