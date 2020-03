Ramón Ferrer, de vendedor ambulante a arbitrar partidos de Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Cuando los Medias Rojas de Boston y los Astros de Houston jugaron un partido de exhibición en el año 2000, Ramón de Jesús Ferrer era un vendedor ambulante en su natal de Monte Plata, por lo que recuerda muy bien ese partido.

Ferrer vendía bacinilla, auyama, maíz, entro otros ajuaras para subsistir.

“Mi vida no ha sido fácil. En el 2000 yo estaba trabajando como vendedor en el Cacique de Monte Plata”, narró Ferrer, quien fue el árbitro principal del partido de exhibición el sábado entre los Mellizos de Minnesota y los Tigres de Detroit.

“Los fines de semana me iba a vender ropa a la zona franca de Baní. Hasta que me llamaron para hacer una prueba de árbitro en el 2001 en Monte Plata”, dijo Ferrer a El Nuevo Diario.

Cuatro temporadas en Ligas Menores y 89 juegos como sustituto en Grandes Ligas dieron frutos. Ferrer, que en 2016 se convirtió en el primer dominicano en arbitrar en un partido de Grandes Ligas, es ya un umpire a tiempo completo en el máximo nivel. Esta semana obtuvo su certificado.

Llegó a los Estados Unidos en el 2009, y desde entonces su ascenso ha sido meteórico, con asistencias a Juegos de Estrellas hasta anclar en Triple A en 2012.

¿Cuánto cobra un árbitro en Grandes Ligas?

“La verdad es que no sé cuánto cobraré, pero me siento muy emocionado por este privilegio que me da MLB”, narró.

Ferrer, con 35 años, se uniforma con el número 18 será uno de los 74 jueces que trabajarán la campaña 2020.

El hombre del Cacique de Monte Plata dijo que aun cuando esperaba la llamada en algún momento por parte de MLB para que sea árbitro titular, le sorprendió,

Según MLB, los oficiales novatos ganan alrededor de 120 mil dólares por temporada, mientras que los más veteranos perciben salario de más de 300 mil dólares. Además de esos salarios netos, MLB cuida muy bien de sus umpires cuándo andan de gira.

Cada umpire recibe viáticos de hasta 340 dólares por día para cubrir sus necesidades, además de siempre estar alojados en hoteles 5 estrellas y volar en primera clase.

Árbitro robot

El comisionado Rob Manfred dijo que la MLB planea usar un sistema de cámara computarizado para decidir bolas y strikes en los juegos de entrenamiento de primavera este año, ampliando la implementación en el deporte de “árbitros robot”.

Ferrer no quiso opinar al respecto, sin embargo, el veterano árbitro Lázaro Díaz, un mentor del nativo de Monte Plata dio sus argumentos, en medio de la entrevista.

Para Díaz, el árbitro robot es una quimera.

“Por el momento no creo que eso llegue, falta mucho para que MLB lo implemente”, dijo Laz, un cubano que tiene más de 15 años arbitrando en MLB.

“Espero que cuando venga yo esté retirado”, añade.

Sobre Ferrer, Laz tuvo loas para el dominicano.

“Desde que lo vi arbitrando sentí que iba a llegar lejos. Siempre lo llamo, conversamos y trato de aconsejarlo”, asegura.

