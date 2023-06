Ramón de León gana peleado match y México barre en racquetbol

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El dominicano Ramón de León tuvo que imponerse a las adversidades y a un rival duro de matar, en su victoria contra Felipe Camacho (Costa Rica) en modalidad de sencillos masculinos, en cuya jornada México dio un golpe de autoridad en el torneo de racquetbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

En el partido más porfiado de la justa, De León venció por 3-2 a un Camacho que peleó como “Tarzán” un resultado de partidos con temple de medalla de oro. El cotejo forma parte de la fase de grupos en un todos contra todos.

“Había perdido la confianza en los saques, pero pude reponerme tan pronto vi que mamá está por acá (en las graderías)”, manifestó un sobrio De León, sin dejar de anticipar que era un rival muy duro.

De León y Camacho ya están acostumbrados a estos duelos, ya que en tres presentaciones el localista va con mejor desempeño (2-1) histórico.

El cotejo se fue al máximo (5 sets) con intercambios de lideratos y donde ambos jugadores tuvieron que extenuarse en marcadores finales 11-7, 8-11, 6-11, 11-6, 9-11.

México barrió en la modalidad de sencillos, imponiendo su poderío tanto en masculino como femenino, en una jornada que confirmó a Centro Caribe Sports (Guatemala) como serio aspirante al subcampeonato en la segunda fecha de grupos del racquetbol en el marco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Los poderosos Eduardo Portillo y Rodrigo Montoya ganaron sus compromisos sin mayores contratiempos ante el CCS (Edwin Galicia) y Honduras (Raúl Banegas) con marcadores 3-0.

En los restantes encuentros masculinos, Maikel Moyet (Cuba) venció 3-0 al dominicano Esleiker Gómez; Juan Salvatierra ganó (3-0) al hondureño Raúl Cardona. Costa Rica, con Andrés Acuña, derrotó a Cuba (Cristian Menéndez) por 3 sets a cero.

En la modalidad femeninos, la campeona mundial Paola Longoria derrotó de manera aplastante a Jimena Gómez, de Costa Rica; mientras que la también mundialista Monserrat Mejía puso el aderezo mexicano con un 3-0 ante Samira Ferrer, de Cuba.

En otros cotejos de la rama, la representante de CCS, Anna Aguilar, derrotó a Cuba (Kylie Larduet) por tanteador 3-0; en tanto Ana Martínez, también de CCS, se impuso (3-0) a la dominicana María Céspedes.

