Nació el 8 de agosto de 1974 en Neyba, provincia Bahoruco.

Poeta, ensayista, narrador, actor, historiador, escribe artículos para revistas y guiones para cortometrajes y obras de teatro. Posee una maestría internacional en Administración de Empresas por la Universidad de Cádiz, España; en ese mismo país ha formalizado estudios de Recursos Humanos en el Instituto Innova Estrategias en Murcia, especialista en Sistemas Integrados de Gestión, Gestión de Equipos en Remoto en la Escuela de Organización Industrial; también ha participado exitosamente en cursos de Escritura Creativa, Aspectos y Perspectivas Actuales de la Lengua Española, Redacción Creativa Digital World Pro en el Centro de Formación Digital Abierta en Venezuela, Ortografía en la Universidad Nacional Autónoma de México, Curso de Promotores de lectura en el Instituto de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Ha sido investido de Doctorado Honoris Causa en Creatividad, Humanidad y Cultura Internacional, por la Alianza Institucional de Creatividad, Humanidad y Cultura Internacional establecida en el Reino de Marruecos y la República Mexicana; en Artes y Letras otorgado por el Instituto Teológico de Missao a Ultima Trombeta (ITMUT) de Sao Paulo Brasil y en Literatura otorgado por la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna y la Sociedad Académica de Historiadores de la Ciudad de México.

Ramón de Jesús Núñez Duval ha ocupado importantes cargos, tales como secretario administrativo de la Gobernación Civil de la provincia Bahoruco, oficinista del Juzgado de Primera Instancia en esa misma comunidad; administrador de la clínica Dr. Díaz Vásquez; administrador del Instituto Nacional de la Uva (INUVA); administrador del Hospital Provincial San Bartolomé y maestro ponente virtual en la Tribuna Educativa Cultural Internacional de Desarrollo e innovación de España, entre varios más. Forma parte del Círculo de Embajadores Culturales en el mundo, de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas (CIESART) de España y de la Fundación Tierra Blanca en Neyba.

En el haber bibliográfico de Ramón de Jesús Núñez Duval podemos encontrar varios títulos en variados géneros, entre estos podemos resaltar Piel Desnuda (Poesía), Breve Reseña Histórica de la Provincia Bahoruco (Historia) y Huellas de Versos (Poesía); además su obra ha sido reseñada por importantes antologías, revistas y periódicos, la cual ha sido traducida al inglés, francés e italiano.

Ha actuado como conferencista y talleres en diferentes espacios de considerable imagen pública, entre los que sobresalen “Occidente: Cuna del Humanismo”, “Liderazgo y Educación” y “El Cambio Climático”, ofrecidas por la Dirección del Ciclo de Conferencias de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas (CIESART) en España; “Factores más importantes que contribuyeron al éxito del teatro de Shakespeare”, en el marco del VIII Festival Internacional de Escritores Latinoamericanos del Siglo XXI en Perú; talleres “Importancia de la lectura en una sociedad tecnologizada”, en varios centros educativos del país, ponente en el conversatorio “Centenario del escritor Ángel Atila Hernández Acosta (1922-2022)” y “Cómo escribir un poema”, ambos en la XXIV Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022.

Ramón de Jesús Núñez Duval ha sido merecedor de importantes premios y reconocimientos, entre estos podemos reseñar haber sido el Ganador en Chile del 3er lugar en el IV Campeonato Hispanoamericano de Poesía Escrita Individual “La Voz del Lector 2018; Ganador del 3er lugar en el Evento Internacional “Escribamos microcuentos 2018” en Guatemala; Mención de Honor obtenida en el Concurso Internacional de Poesía y Narrativa 2019, organizado por el Instituto Cultural Latinoamericano en Argentina; ganador del primer lugar en el concurso de poesía “No a la violencia de género 2020” en Italia por su poema “El despertar de las mariposas; ”Premio a la Excelencia Mar de Cristal 2020 y 2021 en España; Premio Estrella del Sur 2020-2021 en Uruguay; Premio Intercontinental Latinoamericano de Oro 2020-2021 en Venezuela, reconocimiento Internacional “Palma de Mar 2021” en Francia; segundo lugar “Premio Europeo al Altruismo 2021” en Suiza y “Premio Nacional Gaviota de la Plata 2022” en Argentina, entre otros más.

El escritor Fernando Fernández confiesa que al dedicarse a la lectura de la obra de Ramón de Jesús Núñez Duval, no ha podido más que admirarse de su impecable escritura, su profundidad en la investigación hecha, y de sus conceptos bien articulados, meticulosamente elaborados y posee un estilo es convencional, descansando sobre versos libres, que lo obliga a construir un código particular que se resume en el uso de las siguientes palabras que forman la directriz y orientación de sus versos: luz, tierra, amor, recuerdo, corazón, paz, aliento, flor, sentimiento, etc.; siendo la luz la materia prima principal con la cual dibuja la argamasa de su universo poético, convirtiéndolo así en un poeta de luz; acompañado de una tenue tonada musical, que obliga al lector a la reflexión y al disfrute de su producción estética.

Finalmente, la maestra Aura Migdalia Moscoso Pérez (Milagros) afirma que la inspiración del Ramón de Jesús Núñez Duval refleja sus sueños juveniles, sus vivencias y anhelos, tanto en el plano personal y familiar, como también en la cotidianidad de la cultura de esta Neiba que cada día crece y se agiganta en la proyección cultural que emana de sus mejores hijos.

Concluyo esta entrega de TRAYECTORIAS LITERARIAS DOMINICANAS con un poema de Ramón de Jesús Núñez Duval:

Mujer suprema

Tallar tu mirada en la aurora,

sobre destellos de diamante

viste el amanecer de primavera,

en azucenas que te cantan… ¡mujer suprema!

Corolas de bronce son tus ojos

vestigios íntimos de antojos,

con el ropaje de la plácida desnudez

que como diosa cautivaste al edén.

Sortilegio de amor es tu encanto,

entre luces que hechizan el candor

del rocío hecho piel en la alcoba

al compás del deseo que estalló.

Entre el garbo y la sombra, ¡tu silueta!,

de la magia que envuelve el reflejo

y el misterio hecho verso tras la luna

derramó en tu esencia lo que siento.

Por Ramón Saba

