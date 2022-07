Ramón Alburquerque juramenta equipo de su corriente dentro del PRM

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN DE LA MAGUANA.-La Corriente Alternativa Democrática (CAD), que encabeza el ingeniero Ramón Alburquerque dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), juramentó este sábado su equipo de trabajo y perremeístas que lo siguen en este municipio cabecera y las Matas de Farfán.

La actividad se enmarca dentro del programa de juramentaciones que realiza la Corriente Alternativa a nivel nacional, que ya cuenta con equipos de trabajo en Santiago, Moca, Monción, Santiago Rodríguez, La Vega, Bonao, Gaspar Hernández, San Cristóbal y Villa Altagracia.

El encuentro inició a las 10:00 de la mañana en el hotel Maguana.

Terminado el acto, Alburquerque y su comitiva viajó en la tarde a las Matas de Farfán y luego encabezó una juramentación en la sección la Culata de San Juan.

Al pronunciar el discurso central, Alburquerque exhortó a los presentes trabajar duro para construir una mayoría sólida en la zona, tras aclarar que la Corriente Alternativa no nació para dividir al PRM sino para unirlo.

Explicó que el objetivo de la CAD es captar a los perremeístas disgustados por una falta de programación y entendimiento, que no se vayan a otro partido político, conscientes de que la corriente reclamará sus derechos y “en el 2024 darle otra pela al Partido de la Liberación Dominicana (PLD)”.

“Lo que no puede suceder es que el PLD vuelva al poder, no puede ocurrir que Leonel Fernández, creador de la corporación mafiosa de 20 años, pretenda volver al gobierno. El pueblo votó el 5 julio para echar del palacio la corrupción y la impunidad. Si votamos en contra de eso, no podemos permitir que vuelvan”, sostuvo.

Juramentados en la Corriente Alternativa Democrática

Fue enfático en señalar que los perremeístas no pueden quedarse como si perdieron, “es la primera vez que un general triunfa y despide su ejército, para quedarse con los derrotados”, en clara alusión a la política de empleos del gobierno de Luis Abinader.

La mesa principal de la actividad estuvo formada, además de Alburquerque, por Feliciano Rodríguez, coordinador nacional de Organización de la Corriente Alternativa; Félix Cid, de la dirección nacional; así como por los dirigentes Julio Padrón, Juan Bautista de los Santos, Alejandro Suero Castillo y Joseito Valdez.

Alburquerque visitó a la familia del dos veces senador de la provincia de San Juan por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Fabián Antonio del Villar Aristy, mejor conocido como “Tony”, quien falleció recientemente.

Relacionado