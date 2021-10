Ramón Alburquerque: He dicho mil veces que no acepto ni aceptaré cargo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El ingeniero y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PMR), Ramón Alburquerque, reiteró anoche que no aceptará ningún cargo de parte del presente Gobierno que encabeza Luis Abinader.

El también exsenador de Monte Plata recordó que hace casi 30 años fue funcionario y advirtió que seguirá haciendo lo que le place.

“He dicho mil veces que no acepto ni aceptaré cargo, los hemos tenido desde los 28 años que fuimos ministro de economía, planificación y desarrollo, y al mismo tiempo, presidente de Refidomsa. Hago lo que me place, se lo que hago y apenas empiezo”, expresó el político a través de su cuenta de Twitter.

He dicho mil veces que no acepto ni aceptare cargo, los hemos tenido desde los 28 años que fuimos ministro de economia, planificacion y desarrollo, y al mismo tiempo, presidente de Refidomsa. Hago lo que me place, se lo que hago y apenas empiezo.

— Ramon Alburquerque R (@RalburquerqueR) October 21, 2021