Ramón Alburquerque dice funcionarios del PRM: “Ni responden ni corresponden”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ingeniero Ramón Alburquerque denunció este jueves que algunos funcionarios del Partido Revolucionario Moderno (PRM) “Ni responden ni corresponden”.

A través de su cuenta de Twitter, Alburquerque le recordó que ellos no llegaron a su cargo por visita del Arcángel San Gabriel, si no, por el sudor de cuadros, militantes y simpatizantes del PRM.

“Me consta que algunos compañeros funcionarios piensan que llegaron al cargo por visita del Arcángel San Gabriel y no por el sudor de cuadros,militantes y simpatizantes del PRM y los votos de la población no partidista que se hartó del PLD.!Ni responden ni corresponden”, dijo el dirigente político del PRM.

