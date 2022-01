Ramón Alburquerque: de “…entren to’ c…” a líder oposicionista

Nuestro país es un paisaje y una noria a la vez, pues la política lo matiza todo. Lo escribo, porque por las razones que sean, Ramón Alburquerque -que nunca ha sido santo de mi devoción-; aunque reconozco su gran calificación técnica-profesional, ha venido, en la coyuntura actual, a jugar un rol político-contestatario que debieron estar jugando líderes del PLD, PRD, PRSC…, y demás espectros políticos de la oposición.

Esa es la verdad, pues nadie como él ha asumido el rol de opositor o de orientador ciudadano sobre temas cruciales para el país; y lo más difícil, siendo un crítico, duro y directo, del gobierno de su partido y de un sinnúmero de iniciativas gubernamentales que, en su opinión -y de muchos-, van en contra del bienestar nacional.

Y uno se pregunta -oyendo y leyendo (por las redes, periódicos, tv y radio)- a Albuquerque: ¿Por qué razón la oposición, a excepción de algunos precandidatos (ejemplo, Francisco Domínguez Brito), no tiene -o pare- un líder del calibre y coraje del expresidente del senado? En parte, todos sabemos porqué; pero en parte, también, no nos lo podemos explicar sin caer en decir verdades demasiadas obvias….

Me imagino que, para el partido de gobierno, es una piedra en el zapato; y para la oposición una asistencia gratuita que, sin ello saberlo o imaginárselo, puede cobrarle caro, porque la gente no es tan ingenua como muchos políticos, partidos, funcionarios y empresarios creen. No, la gente valora ese tipo de ejercicio ciudadano; aunque sepa que proviene de un miembro de partido de gobierno que puede estar enojado, o que, definitivamente, tiene una genuina intención -yo lo creo así- de que las cosas se hagan bien.

Por ello, tiene pertinencia aquella frase de que “…no es como se empieza, sino como se termina”.

Y ante la ausencia de muchos del debate nacional -que antes salían hasta en la sopa-, Ramón Albuquerque va dejando su impronta ciudadana. Y no importa que mañana vuelva a su redil -su partido y gobierno-. Lo trascendente es que está poniendo en el tapete asuntos fácticos-neurálgicos de interés público; y por supuesto, dejando a otros -también político de la “oposición”- en el anonimato o el bajo perfil más cuestionable. Vergüenza debería darle. ¿No?

Por Francisco S. Cruz

