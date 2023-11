Ramón Alburquerque culpa a la “permisibilidad” la crisis Israel Palestina

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ex precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ramón Alburquerque, culpó este sábado de la crisis Israel Palestina a la “permisibilidad” que Dios tuvo con Abrahám.

Explicó que Abrahám de familia próspera por ser pastores, que tenía como esposa a Sarai, quien no procreó su esclava tuvo un hijo de su esposo, que llevó como nombre Ismael.

“Pero luego Dios le anuncia a Sarai que en lo adelante se llamará Saray y que procrearía y ese fue Aarón, y entonces Sara entro en celos y le montó una presión terrible a Abrahám para que despidiera de la casa al desierto a Agar, quien era una esclava Egipcia”, explicó.

El dirigente político emitió sus comentarios en el programa que conduce cada sábado, el periodista Gabriel Read junto a Julio Castro “Análisis y Síntesis”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Asimismo, señaló que Abrahám no tuvo que lanzarla a Agar al desierto con Ismael, siento los descendientes de éste de donde vienen los árabes y de los descendientes de Aaron vienen los judíos, siendo primos hermanos.

Sin embargo, manifestó que cuando Jehová le ofrece la tierra de Canaán a Abrahán y los hace salir de las tierras que hoy es Mesopotamia, hacia la tierra prometida, llegando a varios lugares, cuyas tierras tenían sus dueños y los echaban de ahí, recalando a Egipto.

“Fue entonces que en medio de una sequía y una hambruna llegaron como esclavos a Egipto, y allí es cuando Moisés es llamado en un arbusto ardiente por Jehová le da la misión de sacar el pueblo de Egipto por el desierto hasta la tierra prometida”, narró.

Añadió que Moisés tras 40 años, Josué toma él mando e invoca a Jehová, dándole las instrucción de cruzar 12 veces el Jordán y colocara 12 piedras, tras indicarle que la tierra prometida era Jericó, con sus murallas, predios y sus animales.

“Y van a pasar siete veces rodeando a Jericó con trompetas, para que las murallas caigan y entonces van a quemar a todos los seres vivos, por lo que esa historia de Israel, muchas veces no me explicó cómo la gente lee la biblia en el antiguo testamento y no lo asocian a la realidad en que vivimos”, subrayó.