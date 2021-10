Ramón Alburquerque considera delincuencia se está tratando con “paños tibios y guantes de seda”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y ex presidente del Senado, ingeniero Ramón Alburquerque, consideró este domingo que en la República Dominicana la delincuencia se está tratando con “paños tibios y guantes de seda”.

Afirmó que las drogas son la principal causa de la criminalidad, por lo que entiende que es en ese flagelo donde debe ejercerse el mayor control.

“Hay que ponerse los pantalones y utilizar el poder que se tiene”, dijo, mientras recordó que Trujillo tenía autoridad, poder, terror, “y excúsenme, pero, puede ser que falte algo de eso”, sopesó.

“Yo quisiera que el presidente llamara al jefe de la Policía y le diga, mire yo le doy 45 días para que me elimine todos los puntos de drogas, porque ustedes en la Policía y en la DNCD, saben dónde están, y en 45 días ya veremos qué hacemos con ustedes si no lo hacen”, dijo.

Consideró que ante ese emplazamiento, si no desaparecen todos los puntos de drogas, al menos sí el 80 por ciento de estos.

Cambio climático

El ex legislador, un crítico acérrimo del actual Gobierno y defensor de lo que define como aciertos de la gestión del presidente Luis Abinader, consideró que debe producirse un cambio dramático para que el país cumpla con su cuota de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, y criticó que en 12 años “no se ha hecho nada” para lograrlo.

Alburquerque puntualizó sobre el tema al disertar sobre “Cambio Climático y Energías Renovables”, en el encuentro presencial de La Tertulia, un grupo filosófico y cultural que reúne a más de 100 profesionales de distintas áreas del saber de varios puntos del país y el extranjero, y que lidera el destacado neurólogo de Santiago, Bruno Rosario Méndez.

El ex precandidato presidencial del PRM, cree que la inacción que ha habido para promover una disminución de lixiviados y acabar con la acumulación de plásticos no es culpa del presidente Luis Abinader, “pero sí sería su culpa en un futuro, si no damos un cambio dramático”, para lo cual, si fuera su decisión, dijo, realizaría todas las reformas que sean necesarias de cara al 2030.

Dijo que el cambio climático solo se detendría si disminuyen las emisiones de gases con efecto invernadero en un 35 por ciento, y se aplica la transición energética que para el 2050 demanda que toda la producción de electricidad se realice en base a recursos renovables.

Además del contenido central de la conferencia, el dirigente político conversó con los asistentes sobre otros temas de actualidad, como la seguridad ciudadana, la pandemia, la crisis económica post pandemia, entre otros.

Primer año de gobierno

Al evaluar el primer año de gestión de Luis Abinader, Alburquerque planteó que a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) “no les luce” criticar al Gobierno.

“Aquí vinimos a exigir, y venir con la libreta de las exigencias, ni en China, ni Cuba, ni Estados Unidos, ni Alemania, ni Francia, lo han hecho (surgir de la crisis post pandemia), todos han estado hincados ante la pandemia. Por qué le exigen a este país, creo que es una exageración (…) Hay que fijarse de quién exige, porque si usted fuera peledeísta no le luce”, y definió como una hecatombe la situación provocada por las gestiones del PLD.

“Hay cosas que no lucen porque lo que había aquí era una hecatombe”, acotó.

Alburquerque defendió la lucha contra la corrupción, que se persiga a los corruptos y a los entramados de corrupción, y dijo esperar ver los resultados de esos esfuerzos.

Otras medidas positivas que resalta de la gestión de su partido, es la inclusión de 2 millones de afiliados al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El experto conversador, habló también sobre las 12 reformas que el presidente Abinader ha propuesto y que se discuten en el marco de los diálogos nacionales moderados por el Consejo Económico y Social, con representantes de diversos sectores, y cree que “tantas reformas pueden electrocutar al país”, aunque defendió varias de ellas.

Una de las reformas que promovería, indica Alburquerque, es la de la salud, y lograr que entre el Ministerio de Salud, las ARS (Aseguradoras de Riesgos de Salud) y la Seguridad Social, la salud sea absolutamente gratuita, de calidad y universal.

“Las AFP (Aseguradoras de Fondos de Pensiones), no tendrían más negocios en la seguridad social”, dijo Alburquerque, para provocar espontáneos aplausos de la audiencia.

En lugar de estas empresas, propuso la creación de cooperativas, donde los afiliados sean los beneficiados.

Alburquerque criticó los jugosos beneficios que han obtenido estas empresas aseguradoras de los fondos de los pensionados, que en 15 años han acumulado más de $53 mil millones de pesos “y no han entregado una sola pensión, una sola no han entregado”, denunció.

Los cálculos previsores, indican que entre 2020 y 2030, las AFP acumularán beneficios por $180 mil millones de pesos, por concepto del ahorro de la clase trabajadora.

Crisis eléctrica y Punta Catalina

El destacado dirigente político opinó que el país necesita que cada año se instalen 200 megas de energía, para cubrir el crecimiento de la demanda que supera los 3.3 megas, 200 anuales y criticó los desaciertos gerenciales, porque “si siguen dudando, personas que no tienen una formación ni visión” el país puede pasar malos ratos.

Propone que para cubrir esa demanda energética, se hagan licitaciones para plantas en barcazas a gas natural.

Asimismo, dijo que el país consume 16,000 gigas de energía, distribuidas en unas 27 hidroeléctricas que (aportan alrededor de un 12 por ciento), y que cuentan con una capacidad instalada superior a la energía que producen.

Dijo que hay que gestionar las energías renovables a partir de infraestructuras o sistemas que permitan un mejor aprovechamiento de la producción, el cual aseguró es también un tema pendiente en el sector eléctrico.

Explicó que Tavera, por ejemplo, cuenta con dos plantas generadoras que producen 40 megas cada una, pero no funcionan de manera permanente debido a su dependencia de la cantidad de agua acumulada en función de la cual genera.

“Por eso las energías renovables no son gestionables al 100 por ciento, porque no puede ser cuando haya agua solamente”, reflexiona.

El país produce unos 400 megas de energía a partir del sistema eólico.

En cuanto a la energía solar, que citó tiene numerosas desventajas, dijo que podría ser mejor aprovechada, porque “de noche no sale el sol”, además de que “cuando llega el flujo de radiación es una mezcla de ondas electromagnéticas y el 40 por ciento de esa radiación solar no sirve para producir electricidad”.

Alburquerque plantea que, para un mejor aprovechamiento de la generación eléctrica a partir de las radiaciones del sol debe hacerse en horario de 10:30 de la mañana a 4:00 de la tarde, pero consumirse en ese tiempo, porque la energía, al no haber sistema para su almacenamiento, se pierde.

Sugiere, por tanto, que esa electricidad retorne al agua para turbinar las hidroeléctricas, para plantas, por ejemplo, como Tavera.

Sobre el desmonte del subsidio eléctrico, vaticinó que podría generar disgusto colectivo, ya que la medida afectará a los usuarios de bajo consumo a quienes el costo de facturación se les duplicará.

Dijo que los apagones que el presidente Abinader reconoció “les avergüenzan”, asegurnado que deben enfrentarse hoy.

Citó como un desacierto la planta de Manzanillo, porque “esa planta no sirve para conjurar los apagones de hoy, esas plantas están entre 2027 o 2028, no se pueden confundir las cosas”.

Punta Catalina

Sobre Punta Catalina, el experto ya había ponderado en el pasado, la capacidad de este complejo para convertirse en la espina dorsal del sistema eléctrico, ya que genera la tercera parte de la demanda energética nacional, sin embargo, su manejo no ha sido el adecuado.

El complejo eléctrico, compuesto por entre 20 o 30 plantas, alcanza su punto máximo de generación, cuando se encuentran en un estado estacionario las 20 operaciones unitarias que lo integran.

Explicó que si ocurre algún imprevisto, o por mal funcionamiento la generación se apaga, pero de lo contrario, enfatizó, que su manual de operaciones indica que debe apagarse solo cada dos años.

Lamentó que se ha cometido una “locura” en la adquisición del carbón que utiliza PC como combustible, un carbón tipo sub bituminoso que no debe exceder el 2 por ciento de azufre, cenizas en no más de un 10 por ciento y un contenido calorífico de 9,600 BTU por libra, “pero ese carbón hay que saber comprarlo, aunque esté caro, porque en realidad ha ocurrido una locura con el carbón, una locura”.

De monorrieles y teleféricos

Otro tema que trató el experto fue el referente al caos en el tránsito, del que consideró que la principal causa recae en la falta de infraestructuras viales, no así en nuevos sistemas de transporte, para descongestionar las vías troncales.

Dijo que la escasez de puentes en el Distrito Nacional genera gran parte de ese desorden.

Agregó, que los sistemas de transporte como teleféricos, monorrieles y otros que el Gobierno propuso y planifica para ciudades como Santiago, son necesarios, y reconoce, sin embargo, no se ejecutan sobre la base de un estudio que revele la necesidad que la ciudadanía tiene de ellos.

“El hecho de que una persona de clase media baja, un maestro, llegue a su escuela en su carro, es un logro al que él no renuncia por mejor que sea el medio de transporte que usted le ponga, aunque se lo ponga de gratis”, refirió Alburquerque.

Otra medida que consideró pudiera ser aplicada es la de los horarios, a fin de que se establezcan tiempos de salida diferentes, para grupos o actividades distintas, indicando que los estudiantes no salgan en los horarios en que sale la clase trabajadora.

En “La Tertulia” se han desarrollado más de 70 conferencias y conversatorios, con expertos diversos.

