Ramón Alburquerque aclara solo aspira a Presidencia de la República para 2024

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ramón Alburquerque aclaró este viernes que no aspirará a la presidencia de esa organización política, sino a la Presidencia de la República de cara a las elecciones del año 2024.

A través de su cuenta de Twitter, Alburquerque agradeció las menciones de simpatizantes que desean que aspire a la presidencia del PRM, pero aseguró que aspira a conducir los destinos del país y para ello participará en el certamen electoral convocado para 2024.

Tras esa publicación, un usuario le respondió que le tenía respeto pero no su voto porque existe un cambio generacional, a lo el también el expresidente del Senado, contestó que “lo importante no son los cambios generacionales únicamente, sino los cambios ideológicos modernizantes que sintonicen los partidos con la sociedad, no es la edad sino los contenidos.

Agradecemos todas las menciones de nuestro nombre, sin embargo, aclaramos que nunca hemos aspirado a ser presidente del PRM, en cambio, si aspiramos a ser presidente de la republica en el 2024, rol para en el que se nos debe encuestar — Ramon Alburquerque R (@RalburquerqueR) November 18, 2021

El dirigente político se ha perfilado como uno de los críticos de las acciones gubernamentales del presidente Luis Abinader por la falta de nombramientos de cuadros políticos que hicieron posible el triunfo electoral en las elecciones del 5 de julio de 2020.

Señaló que si fuese el jefe de Estado asignaría a cada dominicano adulto con “ingresos por debajo de 30 mil al mes una asistencia financiera de RD$10,000 para “alivianar sus penurias” y fue cuestionado de donde saldrían los recursos para financiar esa asistencia y argumentó que por las mismas vías que se obtuvieron darles “a las empresas Fase I, Fase II y Fase III, las facilidades y ayudas al sector turístico y otras más a los grupos económicos”.

Precisó que quienes aspiren a la Presidencia de la República deben prepararse para explicar el origen de su patrimonio y que deben ser examinados y dijo que los eran “pordioseros y ahora son millonarios, mejor que puedan explicar de donde sacaron los millones”.

Alburquerque también se refirió a los escándalos de irregularidades en la administración pública y precisó que si “los funcionarios suspendidos por sospecha de corrupción no han sido acusados formalmente será porque no cometieron faltas graves, porque los fiscales actuales fueron designados por el PLD y por LFR, el Gobierno solo nombro a Mirian, sin embargo siguen cancelados”.

Relacionado