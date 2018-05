Ramírez y Lindor respaldan a Kluber e Indios definen serie ante Reales

EL NUEVO DIARIO, CLEVELAND – Corey Kluber se convirtió en el primer ganador de seis juegos en la Liga Americana y los Indios de Cleveland aplastaron este domingo 11-2 a los Reales de Kansas City.

El actual Cy Young de la Liga Americana permitió dos carreras sucias en siete innings, en los que admitió ocho imparables. Kluber (6-2) recibió el respaldo de los cuatro imparables de Yan Gomes, incluyendo un jonrón de tres carreras. El dominicano José Ramírez también disparó un cuadrangular de tres anotaciones y Michael Brantley añadió vuelacercas con uno a bordo como parte de los 15 imparables de los Indios.

Gomes se voló la barda en la cuarta entrada ante Danny Duffy (1-5), pegó doblete en la segunda y añadió el segundos en el tercer y sexto episodios para igualar su marca personal de imparables en un encuentro.

El tablazo de Ramírez coronó un racimo de cinco anotaciones en el segundo episodio y Brantley se voló la barda en la séptima.

