Ramírez, Soto y Alcántara entre latinos con números en los que se puede confiar

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- La temporada 2022 todavía es bien joven, pero como en cualquier año, hay algunas estadísticas que señalan tendencias perdurables en el tiempo, o que al menos sugieren algo significativo sobre los jugadores a las que pertenecen. Entonces, pensando en eso, los dejamos con un dato específico de cuatro jugadores latinoamericanos en que podemos confiar, por más temprano que sea en la campaña.

Las 20 carreras empujadas de J-Ramírez

Realmente no puede ser una sorpresa para nadie que el dominicano José Ramírez, una vez más, esté siendo el bateador más productivo en la alineación de los Guardianes. El estelar tercera base lidera no sólo el equipo, sino las Grandes Ligas con 20 impulsadas en apenas 16 juegos. Ramírez viene de su segunda temporada con 100 remolcadas o más en la Gran Carpa y ha demostrado su consistencia, terminando tres veces entre los tres mejores de la votación para Jugador Más Valioso de la Liga Americana en los últimos cinco años (además de otra vez que terminó sexto en ese mismo lapso). La única vez que encabezó las Mayores en una categoría ofensiva fue en el 2017, cuando conectó la espectacular cifra de 56 dobles. Puede que no vaya a mantener el ritmo para empujar más carreras que nadie en MLB, pero no hay dudas de que volverá a ser el corazón del lineup de Cleveland una vez más — Mandy Bell

14.2 pitcheos por inning de Alcántara

Uno de los principales motivos por los que que el dominicano Sandy Alcántara tenga la quinta mayor cantidad de entradas lanzadas (464.1) en las Grandes Ligas desde el 2019 es su eficiencia sobre la lomita. El año pasado, Alcántara terminó quinto con 15.1 pitcheos por inning, convirtiéndose en uno de tres ligamayoristas en sumar 200 actos y 200 ponches. Luego de tres aperturas en este 2022, el derecho de 26 años se ubica 14to con 14.2 envíos por episodio. — Christina De Nicola

Lindor está de vuelta… y su OPS lo demuestra

Durante la primera campaña del puertorriqueño Francisco Lindor en Nueva York, sus números no se acercaron a los que puso durante sus seis años en Cleveland. Tuvo sus marcas más bajas en promedio de bateo (.230), porcentaje de embasarse (.322), slugging (.412), OPS (.734) y OPS+ (101). La temporada del 2022 tiene poco más de dos semanas de camino, pero el OPS de .917 de Lindor tras 18 partidos – antes de comenzar la jornada del martes – estaba bien por encima de su marca vitalicia de .823. ¿Se mantendrá así de alto? Quizás no. Pero Lindor no se está ponchando mucho, no está abanicando muchos pitcheos y está negociando bases por bolas a un ritmo impresionante. Con el historial del cuatro veces convocado al Juego de Estrellas y dos veces Bate de Plata, hay motivos para creer que vamos a seguir viendo la mejor versión de Lindor en esta temporada. — Jake Rill

La tasa de boletos de Soto

Después de encabezar las Grandes Ligas con 145 bases por bolas en el 2021, el dominicano Juan José Soto va encaminado a hacerlo de nuevo este año. Antes de los juegos del martes, Soto era líder de las Mayores con 16 pasaportes en sus primeros 18 partidos, incluyendo dos o más en cinco de esos compromisos. La paciencia en el plato del toletero de 23 años está reflejada también en su tasa de swings ante pitcheos fuera de la zona, de apenas 17.4%. — Jessica Camerato

