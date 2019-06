Ramfis Trujillo: ”Una gran parte del endeudamiento del país está en los bolsillos de los funcionarios”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO, RD.- El aspirante independiente a la Presidencia de la República Dominicana, Ramfis Domínguez Trujillo, dijo que ha llegado a este país a afianzar una verdadera democracia y a erradicar el mal endémico de la corrupción, que consume el 24% del Presupuesto Nacional, equivalente al 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Destacó que cuando llegue a la Presidencia el próximo 16 de agosto dictará impedimento de salida a todos los funcionarios de este gobierno, para realizarle una revisión de todos sus bienes y después someterlo a la justicia y que sean condenados.

Domínguez Trujillo manifestó estar convencido de que una gran parte del endeudamiento del país está en los bolsillos de los funcionarios que hoy exhiben una gran fortuna, y que no tienen como justificarla.

“Crearía una comisión independiente de ciudadanos y de abogados que revisarían los bienes de los funcionarios con transparencia, y después que el procurador actúe para someterlo y condenarlo”, puntualizó.

Durante su participación en el programa especial de Matinal 5, que se transmite por el canal 5, el aspirante a la Presidencia del país, recordó que él no tiene vínculo político, no tiene cola que le pisen y es el único candidato en el país que no tiene contrato con el gobierno.

Domínguez Trujillo dijo que no se puede repetir las cosas malas y que cuando llegue a la Presidencia de la República aplicará mano dura y sin dictadura de la ley para acabar con esta delincuencia que vive el país.

Informó que él es un empresario de bienes raíces desde hace 21 años en Estados Unidos, y en su momento explicará el fondo económico para su campaña.

Criticado por ser nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo, el mayor tirano que ha tenido la República Dominicana en su historia, explicó “mano dura es aplicar la ley, someter a la justicia y saber que ella no se va a vender, reformar la fuerza policial con salario digno a los agentes, quienes ganarían 50 mil pesos mensuales, y ese dinero saldría del Presupuesto Nacional.

También dijo que del Presupuesto Nacional se utiliza el 50 por ciento del se va en corrupción “el 24% en corrupción y el año antepasado el 23,5 % ese fue en servicio a la deuda pública, es decir el 50% se va en corrupción y endeudamiento”.

Reiteró que el nivel de corrupción de observan en las instituciones públicas, y RD está en el lugar 32 del mundo, y puso como ejemplo, el Mirex, con más vicecónsules y botellas, así como el Ministerio de Educación con el 4% , que se destina a construcción de escuelas y no resuelve los problemas críticos y no aplica programas educativos para cerrar la brecha social.

Anuncios

Relacionado