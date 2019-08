Ramfis Trujillo regresó a RD y dice reactivará su campaña

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El aspirante presidencial, Ramfis Domínguez Trujillo, arribó anoche a suelo dominicano, luego de la gira que emprendió por Europa, para seguir promoviendo su campaña presidencial.

En este sentido, al salir del Aeropuerto Internacional de las Americas, calificó como exitosa su gira y manifestó que aunque conocía de la gran aceptación de la que goza su candidatura, no le dejó de sorprender la algarabía con la que fue recibido.

“Los dominicanos de la diáspora siempre me han mostrado un gran apoyo. Han respaldado esta candidatura de una manera impresionante; pero no me deja de sorprender la algarabía con la que me reciben cada vez que comparto con ellos, porque cada vez es mayor”, expresó.

Domínguez Trujillo también indicó: “es un denominador común en todos los dominicanos con los que hablé: su desconfianza en los políticos y en la política, porque los ha convertido en exiliados económicos debido a la falta de empleo y de oportunidades para trabajar. Sin embargo, todos quieren retornar para servir a la patria, pero con las condiciones y oportunidades necesarias”.

Asimismo, dijo sentirse muy complacido con el recibimiento que le dieron en el aeropuerto, tras su regreso al país. “Me siento muy agradecido con papá Dios y el pueblo dominicano por todo el amor y la confianza que han depositado en este proyecto, que lo ven como su única esperanza de un verdadero cambio en la nación.

Del mismo modo anunció que el 16 de agosto estará realizando una transmisión en vivo por Facebook e Instagram para compartir con sus seguidores más detalles de las experiencias del viaje Europa, así como explicará las razones por la cuales República Dominicana le urge una nueva Restauración, esto a propósito de conmemorarse el 156 aniversario del inicio de la Guerra de Restauración.

Igualmente, indicó que este fin de semana estará cargado de distintas actividades de precampaña, en Santiago Rodríguez y en San José de las Matas.

