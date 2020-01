Ramfis Trujillo insta jóvenes a luchar de manera incansable por la patria

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato presidencial Ramfis Domínguez Trujillo sostuvo un encuentro con la juventud de Santiago, en el cual aprovechó para resaltar la importancia de que los jóvenes se involucren en la política y tomen muy en serio las próximas elecciones del 16 de febrero y 17 de mayo del presente año.

“Hoy por hoy, ustedes tienen que comprender que, van a tener que asumir la antorcha de la patria, que van a tener que tomar la decisión de luchar incansablemente por su país, porque nosotros no podemos seguir aguantando las condiciones que estamos viviendo y ustedes tienen el poder de cambiar eso”, precisó.

En este sentido, les exhortó a ejercer su derecho al voto y a no venderlo. “Sí vale la pena salir a votar. Su voto, ese derecho y esa responsabilidad constitucional que nos asiste a todos tiene un valor, por eso no vendan su voto por 500 pesos, ni un pica pollo, ni un pote de ron, porque al hacerlo le damos permiso a los delincuentes a que nos sigan robando durante 4 años. Y eso no lo vamos a tolerar más”.

“Los jóvenes son fundamentales para la restauración y la gran transformación de la patria, y sé bien que nuestra República Dominicana está segura, sana y salva en manos de ustedes los jóvenes, que se han interesado en la política, sabiendo que este es su país, que lo tienen que salir a defender”, aseguró el aspirante presidencial.

Ante la muestra de apoyo que recibió de la juventud que se dio cita en el Salón Maguá, Centro de Convenciones del Hotel Gran Almirante de Santiago, indicó: “aquí estamos, como prueba fechaciente de que todos los que estamos aquí queremos una patria como la que nuestros patricios: Duarte, Sánchez y Mella soñaron, cuando pusieron su vida en juego para lograr nuestra independencia.

Asimismo, enfatizó que: “Ahora nos toca enfrentarnos a condiciones absolutamente inaceptables, que están atentado contra el bienestar de la patria y el bienestar de todos los jóvenes”.

En el marco del gran encuentro, Domínguez Trujillo destacó la labor de la plataforma de la juventud ramfista de Santiago, compuesta por el Presidente de la Juventud de Santiago, Anibal Herrera; Lehoanna Cruz, Vice- Presidenta Provincial de la Juventud Ramfista, Santiago; Yanari Colón García, Secretaria de Organización de la Juventud Ramfista, Santiago; Ing. Ronald Fernández, Secretario General de la Juventud Ramfista, Santiago; Francia Genao, Sub Secretaria General de la Juventud Ramfista, Santiago.

Igualmente, reconoció como por David Núñez, Secretario General de la Seccional de Long Island, NY, Lisandro Díaz, Presidente Provincial de Campaña Ramfis 2020, Santiago; y Joel PerezEspinosa, Coordinador Nacional de la Juventud Ramfista.

