Ramfis Trujillo dice “chismes” lo han mantenido más de un año y bajo investigación federal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ramfis Domínguez Trujillo, presidente del Partido Esperanza Democrática, aseguró este miércoles que cumple con todos los requisitos que establece la Constitución para poder postularse a la Presidencia de la República, e indicó que su proyecto le ha costado mucho sacrificio por los supuestos “chismes” que se han generado en torno a su persona, y los que lo han tenido un año y medio bajo Investigaciones del Buró Federal de (FBI, por su sigla en inglés).

“Aquí empezaron a decir que yo me robé cinco millones de dólares de campaña y nosotros tuvimos que hacerle un reporte al FBI de 500 páginas, demostrando que este servidor invirtió más dinero en su campaña de lo que nosotros recibimos, y por mucho”, expresó.

Domínguez Trujillo emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los comunicadores Fara de la Mota, Rosanna Barrera, Manuel Rojas e Yesrael Abreu, en el programa “Tu Mañana By Cachicha”.

Manifestó que desde hace mucho tiempo ha sabido que hay un sector de la sociedad que lo adversa, e incluso, algunos medios dominicanos, los que cada vez que escuchan algo negativo en su contra inmediatamente se dan a la tarea de publicar la noticia hasta sin indagar.

“Incluso recibí una sugerencia amigable de un presidente de un partido que me voy a reservar por el momento, me mandó un mensaje diciendo que si yo incursionaba en la política iban a utilizar el caso del BNB en contra mía”, añadió.

El político aseguró en la entrevista que no tiene dinero que no le pertenezca y que no haya sido fruto de su trabajo, y cuando llegue el momento en que le toque hablar sobre su patrimonio, presentará todos los números.

Elecciones 2024

Domínguez Trujillo informó en estos momentos que el Partido Esperanza Democrática se encuentra esperando el proceso de verificación por parte de la Junta Central Electoral (JCE), indicando que en el año 2024 van a presentar una serie de candidaturas a nivel congresual y municipal.

Puntualizó que en estos momentos la prioridad es el partido, e indicó que están realizando un gran trabajo en el territorio nacional, indicando que entregaron a la JCE un padrón con más de 473 mil afiliados, y en la diáspora tienen un poco más de 300 mil personas.

“Estamos hablando de una fuerza política con más de 800 mil personas, que estamos trabajando con ese fin, en su momento el director central ejecutivo, tomará su decisión en cuanto al candidato presidencial y los demás candidatos, este no es un partido totalitario, absolutista, todo lo contrario”, expresó.

Relacionado