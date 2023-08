Ramfis Trujillo anuncia demostrará que no tiene impedimento de aspirar a la presidencia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Trujillo, anunció este domingo que demostrará antes que termine este año, que no tiene impedimento de aspirar a la presidencia de la República en las elecciones del 2024.

Trujillo dijo que siempre se ha referido al tema, negando que tuviera ningún impedimento para alcanzar la presidencia de la República Dominicana en el 2024.

“Siempre he dicho que no, pero no vamos a esperar hasta febrero, eso lo vamos a resolver en los próximos meses antes de fin de año”, reiteró el nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo.

Se recuerda que el pasado mes de junio del presente año, la Junta Central Electoral (JCE) reconoció al PED, después de 57 solicitudes rechazadas por ese organismo.

Ramfis Trujillo fue entrevistado durante la cobertura de la Parada Dominicana del Bronx, llega a los lectores de El Nuevo Diario, gracias al patrocinio del Departamento Aeroportuario y el Ministerio de Turismo.

De acuerdo a los informes el presidente del referido partido tiene impedimento constitucional de aspirar a la presidencia del país, por poseer la nacionalidad estadounidense y dominicana.

