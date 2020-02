Ramfis tilda de “papelito” resolución de la JCE que rechaza su candidatura presidencial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ramfis Domínguez Trujillo advirtió este miércoles que no permitirá que le hagan “coca”, y tildó de “papelito” la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que ordena la no admisión de su candidatura presidencial para el periodo 2020-2024.

“Si ellos creen que con ese papelito, con esa resolución de la Junta, nos van a desanimar, nos van a desalentar, nos van a revestir de miedo, se equivocaron porque ahora es que empezamos nosotros”, manifestó Ramfis durante una reunión con sus candidatos municipales y congresuales, junto al presidente del Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), Juan Cohén.

Domínguez Trujillo resaltó el posicionamiento del PNVC, organización que aseguró está estructuralmente bien consolidada en todo el territorio nacional y que cuentan con dirigentes prestos a echar el pleito “a como dé lugar y en cualquier escenario”.

“Esto lejos de desanimar y desalentar al pueblo; o de motivar a la gente a abandonar el proyecto, ha hecho todo lo contrario. Tenemos gente mucho más motivada hoy”, precisó.

Respecto de la resolución de la JCE que rechazó su candidatura, advirtió que, “lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias”.

En este sentido, afirmó que “la gente me ha preguntado qué es lo que vamos a hacer y yo le he dicho: señores, nosotros acabamos de perder una batalla que fue nuestro plan A, pero ellos no saben qué tenemos plan B, C,D, E y F. Ya empezamos el plan B y el plan C. El plan C es una sorpresa que no podemos decirlo todavía, pero el plan B lo vamos a revelar en pocos días”.

“Este es un proyecto insobornable. Nosotros somos la esperanza del pueblo. Nosotros no estamos aquí para negociar. Nosotros venimos a trabajar desinteresadamente. Nosotros no buscamos carguitos, nosotros lo que buscamos son soluciones para el pueblo y juntos lo vamos lograr”, precisó.

