Rajon Rondo agradece el cambio a los Cavaliers

EL NUEVO DIARIO, CLEVELAND.- La grave lesión de rodilla sufrida por Ricky Rubio a finales de diciembre obligó a los Cleveland Cavaliers a mover ficha de manera inmediata para solventar su ausencia. Así, la franquicia de Ohio cerró la incorporación de Rajon Rondo procedente de Los Angeles Lakers a cambio de Denzel Valentine.

En los tres partidos que ha disputado con su nuevo equipo promedia 21,7 minutos, una cantidad superior a la registrada en tierras californianas (16,1). No solo eso, sino que los Cavaliers se hallan inmersos, a día de hoy, en una narrativa más positiva que la seguida por la franquicia oro y púrpura.

Un ambiente que no ha pasado desapercibido para el experimentado guard, quien ha agradecido este cambio de hogar. «Estaba bien en Los Angeles pero, al mismo tiempo, por mi salud mental, creo que seré mucho más feliz [en Cleveland] porque me gusta competir y jugar. Y aquí tendré esa oportunidad», afirmó el base para el medio The Undefeated. «No me estaba volviendo loco en el banquillo allí pero estaba ansioso por jugar y tener un mayor impacto.»

De hecho, no solo ha disfrutado de más minutos en estos primeros encuentros, sino también de una mayor relevancia ofensiva. Su tasa de uso ha aumentado desde un 15,6% hasta un 22,7% y sus intentos a canastas se han duplicado (de 3,9 a 8,0), lo que le ha permitido superar los diez puntos en dos de los compromisos jugados.

