Raiders anuncian que lesión de Garoppolo disminuirá su capacidad para jugar

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- La lesión en el pie izquierdo que obligó al ‘quarterback’ Jimmy Garoppolo a someterse a una cirutía en marzo pasado disminuirá su capacidad para jugar en la temporada 2023, anunció este domingo su nuevo equipo, Vegas Raiders.

«El jugador también entiende que tal condición ha disminuido su capacidad para jugar fútbol profesional y que continuar jugando fútbol profesional puede resultar en el deterioro, agravamiento o nueva lesión de las condiciones existentes que hacen que el jugador sea físicamente incapaz de desempeñarse», dice el contrato firmado entre Garoppolo y Raiders.

El Anexo «G» del contrato que pactó el mariscal de campo con Las Vegas para jugar las temporadas 2023, 2024 y 2025 en marzo pasado fue dado a conocer este domingo por el sitio NFL Network.

En el acuerdo hay varias cláusulas críticas que ponen en peligro que el nacido en Arlington Heights, Illinois, hace 31 años pueda cumplir con los tres años señalados.

«Se ha informado al jugador que como resultado de dicha afección, correrá un mayor riesgo de sufrir más lesiones, síntomas que requerirán cirugía, discapacidad permanente, pérdida de movimiento y otros problemas relacionados con su pie izquierdo», dice en la cláusula 2 del Anexo «G» del contrato.

El cuarta cláusula se subraya que Garoppolo renuncia a cualquier reclamo a Raiders, la liga y otras partes relevantes relacionadas con la condición de su pie. Esta disposición protege al equipo de posibles consecuencias legales derivadas de dicha lesión.

Como ‘quarterback’ de San Francisco 49ers, entre 2017 y 2022, Jimmy Garoppolo se fracturó el tobillo izquierdo en la semana 13 de la temporada pasada en un duelo ante Miami Dolphins, lesión que lo dejó fuera por el resto de la campaña, incluidos los ‘playoffs’.

El dos veces campeón del Super Bowl como respaldo de Tom Brady durante su paso con los New England Patriots (2014-2017), dejó a los gambusinos para firmar con Raiders a cambio de 67,5 millones de dólares, cantidad a la que no tendrá acceso si no pasa el examen físico al que será sometido en próximos meses.

Garoppolo ha lidiado con múltiples lesiones a lo largo de su carrera. Una de las peores fue la rotura del ligamento cruzado anterior en 2018 de la cual se recuperó para llevar a 49ers al Super Bowl LIV que perdieron ante Kansas City Chiefs.

En 2020 sufrió varios esguinces en la parte alta del tobillo. Al final del 2021 se sometió a una cirugía para corregir una lesión en el hombro. En esa campaña también padeció una lesión en el pulgar. Ahora lidia con la rehabilitación luego de la cirugía en su pie.

