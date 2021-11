Raíces necesarias

Así como las plantas necesitan raíces fuertes para mantenerse de pie cuando llegan los vientos fuertes así también nosotros necesitamos una base inquebrantable para que nada nos mueva.

Con el pasar del tiempo me he dado cuenta que no hay mejor lugar que en el Señor parar crear esa zapata firme, esas raíces que no se mueven.

Como dice la historia de los dos cimientos, había una casa construida en arena y otra en roca y cuando venían los vientos y las tormentas solo una resistía y era la que estaba fundada sobre la roca. Mateo 7:24-27

Hoy la pregunta es: ¿sobre qué estás construyendo tu vida, tus proyectos, tus planes?

Me estoy leyendo un libro justo ahora y explica que a veces no vemos los resultados inmediatos en nuestra vida de los sacrificios que hacemos día a día y todo porque primero es necesario construirnos desde adentro, desde lo que no se ve. Y ese es el momento donde nacen esas raíces que serán el sustento en lo adelante.

¿Y por qué son tan importantes esas raíces?

Porque nuestro deseo debe ser crecer no caer, prosperar no morir, florecer no marchitarnos.

Esas raíces son invisibles porque así como en una planta que crecen debajo de la tierra donde nadie las ve donde nadie pasa ese proceso con ellas, de esa misma forma sucede en las personas. También sirven para sustentar a la planta, sustentarte a ti cuando todo parece gris, cuando crees que no hay salida. Ahí entra ese sustento de Dios, de su palabra, de su fortaleza, de su paz, de sus promesas. Sirven por igual para sostener lo construido, pero también para almacenar fortaleza de la ya recibida.

Por eso tu y yo necesitamos crecer desde el interior, echar raíces desde allí donde nadie te ve porque solo ahí tu casa estará fundada en la roca y te sustentará el amor y la palabra de Dios.

No te preocupes que si todavía no estas viendo tu progreso es porque las raíces siguen creciendo. Es porque necesitas sostener con fuerza lo que llegará a tu vida.

Escrito por Karla Patricia Zacarías Reinoso.

Relacionado