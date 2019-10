Rafelito Valenzuela convoca a jóvenes a asistir de manera pacífica frente a la JCE

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dirigente juvenil y máximo dirigente de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), informó este lunes que apoya la convocatoria hecha por el equipo de Leonel Fernández, por lo que realizó un llamado a la juventud desde su cuenta de Twitter a que participen de la protesta pacífica.

“Todos mañana martes 10:00 am, a defender la democracia, a exigir respeto a la voluntad popular, hago un llamado a la juventud a asistir de manera masiva a la protesta pacífica que se ha convocado, “el que no tiene hecha no tiene sospecha”, el conteo manual dará el resultado real”, escribió Valenzuela mediante su cuenta de twitter.

Consideró que “manipular la voluntad popular es otra forma de dictadura” y que “la revisión es un derecho que le asiste a quien participa en un proceso, negarlo cuestiona a quien arbitra, quien debería actuar de manera imparcial”.

En otro tweet dijo que: “contar los votos físicos arrojaría luz, y tranquilidad al pueblo al tiempo que aumenta la confianza en la @juntacentral, en este proceso cuestionado por los observadores internacionales y organizaciones civiles, en municipios según la página web de la junta, hay más votos que electores”.

