Rafael Villalona Calero sale en defensa de Luisín Mejía Oviedo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro del comité ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano (COD), Rafael Villalona Calero rechazó el descredito que han desatado contra Luisín Mejía Oviedo.

Mediante una carta enviada a esta redacción este domingo, Villalona Calero, pasado presidente de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf), entiende que “personas malsanas” quieren desacreditar y denotar la trayectoria del presidente del COD, que también es miembro COI y presidente del Centro Caribe Sports.

Aquí la carta escueta del ingeniero Villalona Calero.

“En defensa de Luis Mejía Oviedo me he motivado a escribir estas líneas a pesar de que nuestro querido y admirado amigo no le gusta este tipo de intervención. Entiendo que por la ola de descrédito que han desatado personas malsanas con un marcado interés de solo hacer daño, denostando una trayectoria brillante de un verdadero estandarte en el deporte nacional e internacional, tanto en las redes sociales como en los programas de radio y televisión, mi conciencia no me dejaría tranquilo sino acudo en ayuda de un compañero y amigo de más de 40 años trabajando en beneficio del deporte dominicano apegado a los principios que lo adornan como un gran dirigente en todos los aspectos de su vida productiva. Al Lic. Luis Mejía Oviedo lo conocí como jugador de la liga aborigen y dirigente de la Asociación de softball del D.N. Más adelante al alcanzar la presidencia de la Federación Dominicana de Softball, me invitó a formar parte del directorio ejecutivo de la misma en el año 1989, donde permanecí por 20 años como vicepresidente zonal tanto del Sur profundo ( 12 años) como en la zona metropolitana por 8 años. Es decir que compartimos por 20 años los sinsabores que conlleva este tipo de labor donde por tu esfuerzo y dedicación solo recibimos a cambio ingratitudes de todo tipo, como las que estamos pasando en estos precisos instantes. Durante su gestión honorífica a través de esos años pude apreciar, el respeto, la entrega con sumo sacrificio, la responsabilidad, tolerancia y apoyo a los atletas, entrenadores, árbitros, anotadores, jueces, compañeros de labor, comisiones y equipos de trabajo formados por ese gran dirigente deportivo. Nunca en esos 20 años en la FEdosa recibí propuestas que no obedecieran a la ética y la moral. Como persona y líder, solo aprendí las virtudes que adornan un dirigente deportivo de su estirpe, caballerosidad, humildad, respeto, dedicación, tolerancia , responsabilidad, prudencia y altos sentimientos de sensibilidad social apegados a su formación religiosa que todos conocen. El hecho de ser proveedor del estado por su profesión de economista y publicista, no implica que dicha actividad genere algún conflicto de intereses con su posición en los Comité Olímpico nacional e internacional. De este gran dirigente y amigo sólo siento orgullo y admiración por sus enseñanzas y forma de proceder. Agradezco a los miembros del ejecutivo, dirigentes federados, atletas, la prensa deportiva y relacionados con el deporte en general, que se han pronunciado en defensa de un líder que lo dado todo por el desarrollo del deporte en nuestro país y que en lo adelante nos daremos cuenta y apreciaremos su valía cuando decida su partida en la dirigencia del Comité Olímpico Dominicano”.