Rafael Salazar asegura “no está ni estará en agenda” venta de las acciones de EGEHID

Comparte esta noticia

EL NEUVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), ingeniero Rafael Salazar, aclaró este sábado que el Gobierno no tiene dentro de sus planes vender acciones de esta entidad al sector privado, como se ha difundido.

“Nosotros negamos totalmente que ese tema esté en la agenda del Gobierno y además, la misma ley y los reglamentos impiden que se puedan vender estos bienes estratégicos del Estado”, expresó.

Rafael Salazar dio a conocer estas consideraciones en respuesta a las informaciones publicadas por un medio de comunicación nacional, que dan cuenta que el Gobierno tendrá listo para el próximo año el procedimiento para la venta de activos de EGEHID, con los que se agenciaría ingresos por más de RD$40,000 millones, a través de la Tesorería Nacional (TN).

“Esta empresa no es una carga para el Estado, sino una solución para el país. La verdad es que no sabemos en el contexto de cómo se manejó la información, pero no es real que las acciones de EGEHID se vayan a vender al sector privado”, aseguró Salazar.

Resaltó que una empresa como EGEHID, que no recibe recursos del Estado, porque ella misma los genera, le conviene al Gobierno tenerla en su totalidad.

“El gabinete de agua se reúne todos los martes con el presidente Luis Abinader y en ningún momento se ha tocado el tema”, dijo.

Salazar comentó que no sabe de dónde, oficialmente, salió la información sobre la venta de los activos de la empresas, por lo que negó categóricamente que sea cierta.

Explicó que la propia ley que crea a EGEHID establece que esta institución es un patrimonio totalmente estatal.

“Claro, el decreto 628-07 que creó la EGEHID establece que las empresas privadas pueden entrar en asunto de generación hidro hasta cinco megas, pero no más”, agregó.

“Lo oficial es que no se ha tocado el tema, que no es un tema de agenda, que no es un tema de discusión y que es un bien que no puede pasarse al sector privado, porque las propias leyes dominicanas lo impiden”, aclaró.

Rafael Salazar manifestó que la EGEHID tiene un valor estratégico único y ningún país que tenga el desarrollo de instalaciones hídrica, como lo tiene República dominicana, va a venderlas.

Rafael Salazar informó de hecho, que el gobierno trabaja en la construcción de otras seis centrales hidroeléctricas nuevas, para aumentar la capacidad de generación limpia, lo cual indica que no tiene en agenda, ni debe estar en agenda vender acciones de la EGEHID.

Relacionado