Rafael Paz revela Caroline Aquino ha sido su crush durante toda su vida

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El candidato a alcalde por el Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo (FP), Rafael Paz reveló que la comunicadora Caroline Aquino ha sido su crush durante toda su vida.

“Yo soy un hombre con los pies plantados bien firme y no me importa si me caliento con alguien yo digo lo que pienso, tú sabes que Caroline ha sido un crush mío la vida entera”, manifestó Paz al ser entrevistado en el programa “2night X la Noche”, que conduce Aquino junto a Nahiony Reyes.

El también miembro de la Dirección Política de la FP, indicó que llegó hasta a tener una relación con una “chica” porque se le parecía a Aquino.

Al ser preguntado sobre su estado civil, Paz respondió que actualmente se encuentra soltero.

Previo a sus revelaciones, el aspirante a la Alcaldía halagaba los aretes que llevaba puestos Naihoni durante el programa y aprovechó para “declarársele”, a Aquino.