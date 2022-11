Rafael Paz reporta intento de robo en su residencia en horas de la madrugada

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro del partido Fuerza del Pueblo Rafael Paz denunció que un supuesto ladrón ingresó a su residencia en horas de la madrugada de este lunes, mientras se quedó dormido en su estudio donde se encontraba trabajando.

“Acaba de entra un ladrón a mi casa. Me quedé dormido en el estudio y las cortinas corredizas hacen ruido y me despertaron”, informó Paz a través de un mensaje colgado en su cuenta de Twitter.

El también excandidato a senador por el Distrito Nacional, detalló que el desaprensivo salió despavorido al verlo.

“Nos vimos cara a cara. No se robó nada. Estoy bien. Pudo haber ocurrido una desgracia ¿Y así me hablan de un país seguro?”, señaló.

