Rafael Paz: “Es momento de tomar las lecciones de la historia y construir un nuevo impulso para RD”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El secretario general de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, Rafael Paz, afirmó este jueves que es momento de tomar las lecciones de la historia y construir un nuevo impulso para la República Dominicana.

En una entrevista el candidato a diputado por la circunscripción 1 de la Capital, detalló que tanto él como el Partido Fuerza del Pueblo, están convencidos de que todas estas las lecciones aprendidas del boschismo, se concentra en el partido verde y con la energía de una nueva regeneración y la experiencia de aquellos con más tiempo en la política, se puede impulsar un país más desarrollado.

“En mi caso, yo estoy en política no para ascender personalmente, no se trata de eso, eso no es lo que me da satisfacción; a mí lo que me da satisfacción es tener la oportunidad de impulsar transformaciones reales dentro de la sociedad sobre la base de las causas reales y ser parte del lado correcto de la historia”, aclaró Paz.

Asimismo, el fuerzapueblista expresó que con respecto a lo anterior, la vía segura para retomar el poder es Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, y es por eso que se está haciendo un trabajo para que los dominicanos sean parte del triunfo y de la transformación que realizará ese partido.

“Con mucho trabajo hemos construido una mayoría en la capital, caminando todos los fines de semana, en todos los sectores sin distinción y hemos pasado de un 16 % a un 35 % en el Distrito Nacional”, aseveró.

Además, resaltó que estos porcentajes son la representación de cómo las bases de una ideología política pueden modificar la percepción de un pueblo.

“Estos son los resultados del trabajo de una convicción de fundar una organización y de redundar un pensamiento, con eso llegaremos al Congreso Nacional el próximo agosto de este año 2024”, aseveró.