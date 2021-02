Rafael Paz: El PRM está gobernando para un grupito

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rafael Paz, aseguro este lunes que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) esta gobernando para un grupito.

Paz, dijo que el PRM e se esta descuidando de la mayoría del pueblo dominicano al tiempo que citó el aumento de los combustibles, de los alimentos, los materiales de construcción y otros bienes y servicios.

“Este gobierno está gobernando para un grupito, nosotros tenemos el deber de acompañar al pueblo en esas luchas por sus derechos y reivindicaciones, esta es la lucha fundamental de los peledeísta, no son acusaciones internas, no son acusar con el dedo ni tirar la piedra, se trata en este momento de generar unidad, hoy no tenemos poder lo único que nos va a dar fuerza es la unidad interna”, dijo Paz.

En ese sentido manifestó que el PLD debe de volver a sus orígenes y trabajar en unidad para volver al poder.

“Ahora lo que tenemos es que volver a los orígenes del partido, renovar nuestra fortaleza, enterrar las llagas y las aguas; trabajar juntos en unidad para conquistar el poder en favor de la mayoría del pueblo dominicano», expresó

Paz.