Rafael Paz critica falta destacamentos en sectores del Distrito Nacional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El aspirante a la candidatura a la senaduría del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rafael Paz, criticó que en puntos claves de la capital no haya destacamentos de la Policía Nacional y que un barrio como Gualey supuestamente no tenga escuelas ni estancias infantiles.

“En Gualey los niños tienen que salir de su territorio a buscar una escuela; las madres solteras no pueden dejar a sus niños en una estancia infantil porque no existe; desde la Churchill hasta la Luperón y desde el Mirador hasta la Kennedy no hay cuartel de la Policía para los ciudadanos poner sus denuncias”, criticó.

Dijo que parte de la responsabilidad de esa situación se debe a que la atención municipal por mucho tiempo no resolvió esos problemas. “Algo bueno de los métodos de trabajo del PLD es la crítica y la autocrítica porque eso construye el desarrollo y eso permite corregir las cosas y continuar hacia delante”, dijo.

A pesar de eso dijo que en los gobiernos del PLD se ha hecho una gran inversión para desarrollar el Distrito y todo el país, pero que es un proceso que no llega de la noche a la mañana. “Esta no es una crítica es el planteamiento de un futuro”, subrayó y agregó que su lema es el del presidente Danilo Medina de continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo.

El político dio las declaraciones entrevistado en el programa McKnney que produce y conduce el periodista Pablo McKnney y se transmite los sábados por Color Visión.

Paz expresó que a pesar de que fue el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) desde que fue designado en el Consejo Nacional de Competitividad puso a un lado los intereses empresariales para convertirse en un servidor público.

“Hay personas que de manera malintencionada hacen el cuestionamiento de que represento los intereses de los empresarios, pero esas son cosas naturales, este es un país acostumbrado a quítate tu para ponerme yo, pero mi propuesta de eso no es de lo que se trata”, subrayó. Sostuvo que sabe cómo funciona la economía dominicana y que eso le ha permitido aportar para que el Estado tome medidas a favor del desarrollo nacional.

El también director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad resaltó su experiencia legislativa como asesor de los presidentes de las Cámaras legislativa de manera simultánea y su participación en el proceso de reforma constitucional del 2010.

Rafael Paz sostuvo que la gente está deseosa de que sus representantes en el Congreso conozcan de manera clara cómo funciona el Estado y sobre todo lo economía y que él cuenta con esas competencias.

“No tengo una competencia con absolutamente nadie, esto no es una confrontación, es la construcción de una relación con una comunidad que necesita avanzar hacia el desarrollo, porque muchos creen que la capital es solo el polígono central y no es así”, subrayó.

Historia en el PLD

El político resaltó que ha sido simpatizante del PLD desde los 14 años y que a los 18 se inscribió como miembro de la organización. “Obviamente por muchas de mis responsabilidades en algunos momentos tuve una participación pasiva porque siempre vi en lo profesional mi vía de desarrollo y no de la participación política necesariamente, pero siempre he sido un preocupado por mi país y su futuro”, expuso.

Su propuesta

El aspirante a la senaduría del Distrito informó que si se convierte en legislador impulsará la modificación del Código Penal porque eso permitiría dar respuesta al problema de la inseguridad ciudadana en casos como la ratería.

“Se debe establecer el cúmulo de penas, no puede ser que una persona que viola, mata y descuartiza pueda estar en la calle porque una ley irresponsable”, dijo. También aseguró que impulsará un programa de reinserción social dirigido a las personas que han cometido delitos menores.

También dijo que propondrá un proyecto de Ley para el primer empleo y otro para crear un instituto de protección al envejeciente. Sostuvo que el Consejo de Protección a las personas de la tercera edad no tiene la fortaleza financiera y operativa para dar respuestas a las necesidades de las personas de la tercera edad.

Dijo que tiene un plan con 110 medidas para potenciar el desarrollo sostenible del Distrito Nacional.

Anuncios

Relacionado