Rafael Paz cree nuevo secretario general del PLD no debe tener aspiraciones presidenciales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Para Rafael Paz, excandidato a senador y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), esa institución política necesita un secretario general como el exsenador Charlie Mariotti, quien no tiene aspiraciones presidenciales. Además, en su opinión, el expresidente Danilo Medina debe ser el presidente del PLD, por ser el líder máximo del peledeísmo.

“Vamos a tener un secretario general, que yo aspiro, más que a una persona en particular, tenga una serie de características. Que sea un secretario general a tiempo completo, que viaje al país, que haga contacto con la dirigencia, que no tenga un proyecto presidencial escondido bajo la manga, sino que se dedique en cuerpo y alma al partido. Que no vaya allí a generar grupos, a generar divisiones, sino que vaya con el objetivo de ser un árbitro y, en esta circunstancia en particular, el PLD necesita un secretario general para los tiempos de combate”, afirmó este martes.

Como aspirante al Comité Central del PLD, Paz comentó que “el PLD necesita un secretario general con reciedumbre de carácter, que tenga valor, que tenga capacidad de comunicación y voz ante la sociedad, que sea de la vieja guardia y que esté conectado con la nueva generación y para mí, ese secretario general es Charlie Mariotti”.-