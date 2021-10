Rafael Paz acusa al PRM de usar imagen de su hijo para hacer “política”; llevará caso a justicia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El excandidato a senador por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Distrito Nacional, Rafael Paz acusó este domingo al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y “escuadrones digitales” de usar la imagen de su hijo David de “forma asquerosa, abusiva e ilegal tendrá consecuencias” y que con todo no se hace política.

Sostuvo que apoderó al abogado Carlos Balcácer para que lleve el caso a la justicia.

A través de su cuenta de Twitter indicó que puede tener todos ” defectos existentes en el mundo” pero su hijo es sagrado.

“A mi hijo no sólo le he dado todo cuanto tengo y puedo en términos económicos, sino que me he dedicado de cuerpo y alma a darle amor total”, dijo Paz.

Con mi David he cumplido y cumpliré siempre. Con él he estado desde su concepción, en su nacimiento. Fui el primero en cargarlo, alimentarlo, cambiarlo. Con el juego y veo muñequitos. A él le doy un buen ejemplo y lo cuido con todas mis fuerzas y mi amor — Rafael Paz (@rafaelpazRD) October 24, 2021

Manifestó que “ningún tribunal ha fijado ni establecido pensión a favor de su hijo y que de forma religiosa y suficiente cubre la parte que le corresponde de sus necesidades”.

