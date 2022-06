Rafael Nadal, una historia que no tiene fin

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Rafael Nadal y Roland Garros es una novela que lleva 17 años en emisión, con 14 episodios publicados en base de preseas de oro. Desde el 2005, el español firmó un contrato con Francia que parece nunca terminar. Los propios entrevistadores le preguntaron si está mal de la cabeza; ‘’no, espero que no’’, contestó, con su característica sonrisa y su trofeo.

La novela empezó contra el argentino Mariano Puerta en 4 set. El segundo, tercer y cuarto contra su eterno rival, Roger Federer. En el 2009 fue eliminado por Robin Söderling en cuarta ronda, pero el año siguiente se vengó al morder su quinto título al vencer al sueco. El sexto vino luego de derrotar a Federer, mientras el séptimo fue contra Novak Djokovic. El octavo en 3 sencillos sets ante su compatriota David Ferrer y el noveno ante Djokovic.

‘’Es algo impensable, esta es la realidad, cuando llegaba a 11, 10, pensaba, uff, esto es increíble, pero bueno, aquí estamos, la verdad no puedo decir que es un sueño porque es imposible soñar con esto’’, dijo en una entrevista a ESPN con Pico Mónaco y Mariano Zabaleta.

2 años estuvo fuera del final de la pista francesa. Djokovic lo derrotó en cuartos, aunque el serbio perdió la final contra Stan Wawrinka. Al año siguiente tuvo que retirarse en tercera ronda por una lesión. Pero volvió más fuerte, ya que en el 2017 masacró a Wawrinka y en el 2018 acabó con Dominic Thiem, quien el año siguiente amenazó al español en 4 sets, pero eso no evitó que terminará mordiendo el ala de su presea, al igual que el año de la pandemia contra Novak Djokovic.

Pero la edad (36) es un factor clave. ‘’Hay que ser claros y realista, llevamos un año y medio con muchos problemas en el pie (…) la verdad así como estoy es muy difícil continuar, es una realidad, aquí he jugado con el pie dormido, he tenido que hacer algunos bloqueos anestésico antes de cada partido, he tenido el pie sin sensibilidad, por eso he podido jugar’’, comentó.

El español lleva diciendo todo el año su mal estado físico, que sus dos Grand Slam en el año no mientan a nadie. Ha estado anestesiando su pie, con una aguja en sus nervios a distancia, jugando con el pie sin sensibilidad, algo que no puede seguir pasando, ya que es solo una solución momentánea, así que empezarán un cambio de mejora para la próxima semana.

‘’Históricamente, mañana estaría entrenando en Queens, desgraciadamente esos tiempos pasaron, evidentemente me quedan muchas horas de trabajo, de prensa y después confió poder celebrar un poco con toda la gente que me han acompañado, familia, amigos y después pensar en qué podemos hacer con el pie’’, agregó, sin planes a futuros.

El 2021 no fue su año: lesiones en su pie y espalda, pocos torneos y perdiendo su lugar en el ranking, terminando entre los 9 mejores. Fue despachado del Roland Garros en semifinales por el serbio Djokovic, pero como siempre, el domingo consiguió la victoria ante Casper Ruud.

Su familia, técnicos y amigos, parte importante

‘’Sin ellos sería imposible, porque al final el día a día es complicado, cuando vives con los problemas que yo vivo diariamente por mi nivel de dolor, si no tienes esta gente al lado que te conozcan bien, te motiven, te ayuden a mirar hacía delante, es realmente imposible, por lo cual solo puedo agradecerles a ellos todos lo que hacen por mí diariamente y el cariño y el apoyo que te dan en todo momento, como los buenos, pero especialmente los difíciles, así que gracias a ellos aquí estamos’’, proclamó.

Su médico, Ángel Ruiz Cotorro, su entrenador principal Carlos Moyá, su preparador físico Joan Forcades y su amigo Marc López, han sido su equipo de toda la vida, además de siempre contar con su esposa, Xisca Perelló, su hermana, María Isabel y sus padres, Ana María y Sebastián.

‘’Tengo una cosa muy positiva en mi equipo, creo yo, al final es el mismo de prácticamente toda la vida y eso hace que tengan la libertad de decirme las cosas que ellos creen sin ningún miedo de perder su sitio de trabajo, que pasa muchas veces con los entrenadores, es así, ellos saben que no tienen problema en eso, que tienen la opción de decir lo que crean, tanto si estoy haciendo un desastre como si lo hago bien, tienen total libertad de hacer las cosas bien y eso me ayuda’’, comentó orgulloso de todos, quienes han sido parte de sus 22 Grand Slam, el máximo ganador de la historia masculina.

Por Nathalie Castillo Núñez