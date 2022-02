Rafael Nadal: “Hay distintos argumentos válidos para elegir al mejor de la historia”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MÉXICO.- El español Rafael Nadal inicia un nuevo recorrido competitivo en Acapulco para regresar a las pistas tras conquistar el Abierto de Australia y deshacer el empate en cuanto a títulos de Grand Slam con el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic que mantiene el debate sobre el mejor de la historia del tenis.

Para Nadal, poseedor de veintiún grandes, existen muchos argumentos, todos válidos, para inclinarse por cualquiera de los tres jugadores.

“Entiendo el debate. Al final se puede resumir en torno a gustos. Todos hemos hechos más de lo que hubiéramos soñado. Lo que se considere o no que lo digan los expertos. Más allá de todo ello termina siendo al gusto de cada uno porque hay argumentos de diferente índole que puede dar el título de mejor de la historia a cualquiera. A distintos argumentos y todos válidos dependiendo de la perspectiva que cada uno lo vea”, dijo el español.

Djokovic jugará en Dubai. Será el primer torneo de la temporada para el serbio que no pudo disputar el Abierto de Australia por no estar vacunado. Para Nadal el debate va más allá y confía en que pueda llegar a jugar los Grand Slam aunque no se vacune. Eso será que la situación del mundo ha ido a mejor.

“Lo digo y lo repito cada uno toma sus decisiones y convivir con ellas. Ojalá que la pandemia mejore en todos los sentidos, que deje de haber muertos y acabe el desastre y que se termine este horror y con ello se vacune o no que Novak pueda jugar. No para Novak o para el tenis sino para el mundo en general. Estamos hablando de cosas pequeñas dentro de un mundo que ha sufrido en todos los sentidos. La discusión en mucho más amplia de lo que se pueda afectar a una persona u otra. Somos simplemente personas en un mundo que está afectado de manera global por la peor pandemia en muchísimos años. Avancemos en ello para que tengamos una vida lo más normal y lo más feliz posible y si eso hace que Novak pueda jugar los Grand Slam aunque no esté vacunado, bienvenido sea”, dijo.

La vida de Nadal no ha cambiado por haber conquistado el Abierto de Australia y elevar sus números de Grand Slam.

“No ha cambiado mucho la situación después de Australia y lo único que ha cambiado es que he vuelto a jugar al tenis y eso es más importante para mí que otra cosa. Fue inesperado para mí sobre todo antes de empezar. Pero a nivel vital, en mi vida en general no cambia nada. Dentro de lo que cabe hay una experiencia detrás y se encaran estas emociones de una forma más tranquila y pausada. Muy feliz por todo lo que significó para mí más allá del título veintiuno”, dijo el tenista español.

La carrera de Nadal ha estado condicionada por las lesiones, no por la motivación. “No es un tema de motivación. Es un tema físico. No he tenido problemas de motivación ni mental. Todo lo contrario. Los problemas han venido por problemas físicos. No es que la victoria me empuje a seguir, es una energía positiva. Lo que me hace seguir es que me vi que pude competir cinco sets, cinco horas. Tres horas otros días y que dentro de lo que cabe el pie aguantó. Eso es lo que me da energía. No es un tema de victorias ni nada. En Australia me lo permitió. Soy consciente que son muchos años. Cuando tenía 23 no pensaba que llegaría así a los 29. Siempre he mantenido una línea de trabajo adecuada y he hecho las cosas bastante bien pero hay cosas que uno no puede controlar”.

El argentino Juan Martín del Potro dijo adiós al tenis lastrado por las numerosas lesiones en su carrera. “Lo primero ante todo lo que siento es verdadera pena por lo que ha tenido que pasar Juan Martín del potro en su carrera. Es uno de los mejores que hemos visto en el circuito en los últimos años y por las lesiones no ha podido desarrollar su carrera como se esperaba. Entendí que no dejaba claro si se retiraba o no, parece ahora que es una realidad y lo que le deseo es que sea feliz y que desaparezcan los dolores. Que no sufra diariamente en su vida normal. Convivir con dolor es desagradable. Estoy en una situación un poco diferente porque sigo siendo competitivo. Siempre tuve claro que la vida personal va por delante del tenis, en mi caso desde hace tiempo”.

Nadal dejó claro que quiere jugar y que necesita horas de pista después de casi dos temporadas atípicas. “Vengo por dos motivos. Uno porque he jugado muy poco durante casi dos años y me apetece jugar al tenis. Eso es lo más simple y después porque tras Australia tenía que analizar como respondería mi cuerpo”, indicó.

Al referirse a Acapulco, calificó de complicado el debut, ante el estadounidense Reilly Opelka, número 20 de la lista mundial, y confió en ponerse a punto en las dos sesiones de entrenamiento que le restan.

El ganador se enfrentará en octavos de final con el mejor entre el búlgaro Grigor Dimitrov, 26 de la ATP, y el estadounidense Maxime Cressy (59).

