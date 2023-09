Rafael Nadal: «Djokovic ha llevado la ambición al máximo»

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- El tenista español Rafa Nadal habló acerca del cara a cara que mantiene con el serbio Novak Djokovic por ser el tenista con más Grand Slams de la historia y consideró que para éste hubiera sido «una frustración más grande» no conseguirlo que para él.

«Con 22 Grand Slams se puede vivir frustrado, creo que Novak en ese sentido lo vive de una manera más intensa de lo que lo he vivido yo. Para él sí hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo. Y a lo mejor por eso lo ha conseguido, ha llevado la ambición al máximo. Yo he sido ambicioso pero con una ambición sana que me ha permitido ver las cosas con perspectiva, no estar frustrado, no cabrearme más de la cuenta en la pista cuando las cosas no iban bien. Es mi forma de vivirlo y de sentirlo. También son culturas distintas, cada jugador y cada país viven las cosas de una manera diferente. Yo lo he vivido de esta manera y estoy feliz con ello», dijo.

En ese sentido, indicó: «No siento nada cuando le veo ganar un Grand Slam, no me cambia el discurso cuando voy por delante o por detrás. Me hubiera gustado ser el tenista con más Grand Slams de la historia, sin ninguna duda. De esto se trata el deporte, de intentar ser lo mejor posible. Pero no ha sido una obsesión, no me frustra».

«Uno no puede estar siempre frustrado en la vida por una cosa o por otra. No puedo estar frustrado si el que vive a mi lado tiene un coche mejor que el mío o una casa un poco mejor. La vida es como es y cada uno hace lo que puede. No estoy frustrado porque creo que dentro de mis posibilidades he hecho todo lo posible para que las cosas me fuesen lo mejor posible», apuntó en una entrevista concedida a Movistar Plus.

Preguntado acerca de si ha mandado un mensaje a Djokovic después de que el balcánico ganase el último US Open, declaró: «No le he mandado ningún mensaje a Djokovic por puro despiste, porque cuando ganas algo tan importante por experiencia sé que es mejor dejar pasar un tiempo antes de mandarlo. Al principio no lo valoras tanto porque tienes mil mensajes. Lo voy a hacer, pero aún no lo he hecho».

«Se los he mandado a Carlos Alcaraz cuando ha ganado o ha estado para ganar. Y a los demás… a mi en el circuito no me quedan tantos amigos porque soy de otra época. Me quedan más bien pocos porque soy de una generación más antigua. He hablado con Federer de vez en cuando. No tiene a sus hijos en mi academia, han venido a entrenar algún día, pero no les he visto», manifestó.

En cuanto a su trayectoria, señaló: «Claro que me he equivocado en cosas, y en muchas. Cambiaría muchas cosas. He tomado decisiones erróneas a nivel de proteger mi físico en un momento dado. No he jugado demasiado, hace muchos años que juego muy poco, pero después la gente se queda con el recuerdo del comienzo. Mira los números, hace muchísimos años que soy de los que menos juega del circuito».

«Me he perdido cuatro años y medio de Grand Slams por lesión en mi carrera deportiva, un total de catorce. Pero de eso también va el deporte. No soy mejor que Djokovic por jugar menos, él ha sido mejor porque ha tenido un físico o una forma de jugar que le ha permitido jugar más que yo. No se me caen los anillos por reconocerlo. He hecho lo que he podido y hasta aquí es lo que hay. No me puedo reprochar nada porque en aquello que me he equivocado ha sido en el momento y pensando en lo que yo creía que era lo mejor para mi carrera en aquel momento», completó.