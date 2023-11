Rafael Nadal: «Ahora sé que volveré a jugar tenis algún día»

EL NUEVO DIARIO, BARCELONA.- El español Rafael Nadal, exnúmero uno del ránking mundial, no quiso poner fecha a su regreso a la competición, aunque afirmó que está evolucionando bien de su lesión y que ahora ya sabe que volverá «a jugar tenis algún día», algo de lo que dudó en algún momento de su recuperación.

«Cuando sepa cuándo volveré a jugar, seré el primero en decíroslo», declaró Nadal a la prensa durante el acto de presentación de la Clínica Tenis Teknon, desmintiendo así que tenga totalmente decidido reaparecer en el próximo Abierto de Australia, aunque tampoco lo descarta.

En ese mismo torneo, disputó su último partido el pasado 18 de enero, cuando cayó en segunda ronda ante el estadounidense Mackenzie McDonald. Desde entonces, se ha estado recuperando de una lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de la pierna izquierda.

«Estoy bien, entrenando, feliz. Estoy en una buena época de mi vida», declaró Nadal. «Hasta ahora, no sabía si volvería a jugar a tenis algún día y, ahora, sinceramente creo que sí», añadió.

El ganador de 22 Grand Slams asume, a sus 37 años, que va a tener que seguir jugando con dolor. «Pero de cómo iban las cosas hace unos meses a cómo van ahora creo que he dado un paso adelante sin ninguna duda, y para mí eso es mucho», subrayó.

Lo que tiene claro es que ya no va a poder superar los 24 ‘Majors’ que tiene el serbio Novak Djokovic para convertirse en el mejor tenista de la historia.

«No voy a superarlos, no creo que estemos en esa tesitura. Vivo una realidad muy distinta, llevo un año sin jugar y para mí el éxito personal es mantener la ilusión por volver a hacerlo», afirmó.

Rafa Nadal intuye «que va a volver a ser muy difícil recuperar un nivel muy alto de tenis», aunque como siempre va a intentar darse «una oportunidad».

«Si no tuviera la ilusión de ser competitivo, no habría hecho todo lo que he hecho estos últimos meses y el esfuerzo que supone para mí hacerlo con la edad que tengo», reflexionó.

Sin embargo, admitió que es «una ilusión» para él poder disputar los Juegos de París 2024. Aunque sabe que todavía quedan «muchos meses» para la cita olímpica y por eso cree que aún es pronto para considerarlo un objetivo real.

Nadal hizo estas declaraciones en la Clínica Tenis Teknon que dirige su médico de confianza, el doctor Ángel Ruiz Cotorro, y que hoy quiso presentarla ante los medios de comunicación, pese a que ya lleva casi un año de actividad.

Junto al ganador de 14 Roland Garros, también estuvieron acompañando al doctor Ruiz Cotorro otras figuras importantes en la historia del tenis español, como Manolo Orantes, Sergi Bruguera, Conchita Martínez y Álex Corretja.

La Clínica Tenis Teknon es un centro médico de 300 m2 para consultas, con equipos diagnósticos y las últimas innovaciones en fisioterapia para la prevención y recuperación de lesiones que sufren tenistas, como Nadal, su paciente más ilustre, y jugadores de pádel.