Rafael Devers va encaminado al Juego de Estrellas de Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- A pesar de tener apenas 24 años de edad, el dominicano Rafael Devers está jugando su quinta temporada con los Medias Rojas de Boston.

Si bien ha bateado al más alto nivel desde que puso un pie en las Grandes Ligas, Devers ha elevado su juego a otro escalón gracias a la consistencia que ha mostrado hasta ahora esta temporada.

A estas alturas, parece destinado a ir al Juego de Estrellas por primera vez en su carrera.

“Sí, obviamente sería grandioso si me llaman, pero si no, entonces ya saben, tampoco tengo problema”, dijo Devers, que el domingo conectó su 13er jonrón de la temporada. “Yo sólo salgo a dar lo mejor de mí y tratar de ganar juegos. Claro, si me invitan, sería tremendo logro, pero no es algo en lo que me estoy enfocando”.

El clásico estilo de Devers, dejará que sea su bate el que hable por él durante su campaña para asistir al Juego de Estrellas.

Antes de comenzar la jornada del domingo, Devers estaba empatado entre los defensores de la tercera base de ambas ligas en jonrones (12) y lideraba en su posición en carreras empujadas (38) y extrabases (26). Su slugging de .571 y OPS de .945 estaban solo por detrás de Kris Bryant de los Cachorros en la lista de los mejores para antesalistas. Y era segundo en su posición en carreras anotadas y hits.

¿Los únicos jugadores de las Mayores que comenzaron el día con más de los 22 macetazos que tenía Devers?

Shohei Ohtani y el venezolano Ronald Acuña Jr.

Devers tiene esos estelares números a pesar de hacer swing con frecuencia a pitcheos fuera de la zona de strike y hacerse out él mismo.

“Ofensivamente, él es quien es, y nos gusta la forma en la que le hace swing al bate”, aclaró el puertorriqueño Alex Cora, manager de los Medias Rojas. “Algunas veces se sale de control, pero yo me quedó con Rafael y su forma de afrontar los turnos”.

Luego de tener problemas defensivos en el arranque de la temporada, Devers ha mejorado bastante y está protegiendo con solidez la esquina caliente.

“Defensivamente, yo sé que la gente algunas veces toma las carreras defensivas salvadas con seriedad y en otras no”, dijo Cora. “Pero él está ahora mismo en +1 y si ves a otros muchachos que están en +1, hay unos nombres bien interesantes allí, buenos defensores que están ahí junto a Rafael Devers, así que estamos bien orgullosos de él”.

