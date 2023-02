Rafael Calderón asegura que Abel Martínez es un candidato con ideas claras y precisas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El exsenador y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rafael Calderón, dijo que Abel Martínez tiene sus ideas muy claras y precisas sobre lo que hay que hacer en cada uno de los sectores del país.

“Abel tiene una visión clara de la que hay que hacer en educación, salud pública, migración y municipalidad, donde ha sido altamente exitoso como alcalde de Santiago”, expresó Calderón, quien el Secretario de los Asuntos Legislativos del PLD, entrevistado en el programa La Opción de la Mañana.

Adelantó que en los últimos meses el aspirante presidencial de mayor preferencia del PLD ha estado conformando todas las estructuras para llevar a cabo su trabajo político y su programa de gobierno, este último mediante una comisión que coordina Juan Ariel Jiménez, vicepresidente de la organización.

“Abel Martínez pondrá atención especial en el sistema educativo dominicano con el propósito de asegurar un nivel de calidad de la enseñanza acorde a los nuevos tiempos”, señaló el ex senador de la provincia Azua.

Manifestó que con una visión clara Abel explica la necesidad de desarrollar un sistema educativo que se identifique con las transformaciones, la ciencia y la tecnología y la capacidad innovadora del pueblo dominicano.

Al requerir su opinión sobre la práctica del transfuguismo, objetada por el PLD en la recién proclamada Ley de Régimen Electoral, refirió que el problema de la formación de la educación política es un tema que los partidos tienen que retomar y asumir con mayor profundidad y estabilidad.

“Si usted no tiene claro cuál es la concepción de Estado que tiene el partido, su visión de gobierno y cuáles son los criterios de ejercicio político del partido, evidentemente que si usted no sabe de eso, como van a devenir los principios y valores que tiene ese partido, usted se parece a cualquiera, no hay diferencia y eso crea muchas debilidades”, indicó.

Cuestionando de manera particular con respecto al tema, explicó que su paso del Partido Revolucionario Dominicano al PLD lo hizo por principio, no por ninguna prebenda, y que así se lo expresó a los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández, recordando que fue despojado dos veces de la candidatura a senador de Azua luego de ganar la convención y en una tercera ocasión en la que el candidato fue señalado de dedo se perfilaba también como ganador.

Reafirmó su compromiso con el Partido de la Liberación Dominicana y se comprometió a trabajar arduamente para que Abel sea el próximo presidente de la República.

