Rafael Alburquerque dice para tener un procurador independiente no es necesario reformar la Constitución

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO, RD. -El exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, dijo este lunes que “para tener un procurador independiente no es necesario reformar la Constitución, ya que lo que se necesita es que la elección de este representante del Ministerio Público no sea nombrado por el presidente de la República, para que no haya contradicción cuando se combata la corrupción y violación administrativa”.

Alburquerque, destacó que para lograr la independencia se puede buscar otra forma, y entiende que el Ministerio Público con el artículo 170 de la Constitución tiene autonomía financiera, presupuestaria e independiente.

El también dirigente del Partido Fuerza del Pueblo refirió que la actual Constitución es del 20010, no ha madurado, necesita desarrollarse y entiende que todavía hay leyes que no se han complementado, por lo que expresó que su organización plantea que se busque otra forma.

Durante una entrevista en el programa Despertar RD, Canal 13, manifestó que lo que se busca no es tanto la independencia, es que no sea nombrado por el presidente de la República, porque la lógica es que si va a combatir la corrupción administrativa y fue designado por el mandatario diga “si voy a perseguir la corrupción no puedo combatir al que me nombró”.

Recalcó que en la propia Constitución se le atribule al procurador general de la República Dominicana el diseño de políticas para acabar con los criminales, pero también con el terrorismo y la delincuencia, así como la trata de blanca, otros males de la sociedad, pero al final quien coordina es el jefe del Estado.

Destacó que por eso es que en muchos países hay exclusivamente un Ministerio de Justicia que se ocupa exclusivamente de ejecutar esas políticas.

Alburquerque, dijo existe temor que con la reforma a la Constitución se puede producir cualquier “cosa”, ya que cuando se convoca a la asamblea nacional, es soberana “ese es el temor que tenemos, es una caja de pandora”.

