Rafa Rosario revela su padre vendió su casa para comprarle instrumentos a la orquesta

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Rafa Rosario, líder de la banda Los Hermanos Rosario, reveló el domingo que su padre fue el primer socio y principal accionista de dicha orquesta porque vendió su «casita» para comprar los instrumentos y así iniciar una de las empresas musicales más exitosa de los últimos 40 años.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa «D´Agenda», Rafa dijo que la clave para que la banda se mantenga unida es el respeto que se profesan los hermanos, y no discuten por temas económicos, que es el ingrediente que más divide a una familia que tienen un negocio en común.

Explicó que su padre Ramón Dolores del Rosario, a quien todos los hermanos amaban y respetaban, se arriesgó al vender su techo para que sus hijos formaran su orquesta.

Rafa dijo que los valores que le inculcaron sus padres son un paradigma para que los hermanos se respeten, a tal punto que, insistió, no hay discusión por lo económico que es lo que más divide a un grupo familiar que tienen un negocio.

El artista recordó que el negocio de su familia es la música, pero no tienen problemas porque las cosas están establecidas desde que iniciaron y así se han mantenido.

Agregó que entre ellos no hay discusión ni se profieren palabras descompuestas, ni cosas feas, porque se le enseñó a respetarse.

“Gracias a Dios que teníamos a nuestro padre, que respetábamos, y mi Papá era un hombre con mucha visión, yo digo que mi padre fue un hombre arriesgado, porque vendió su casita para comprar los instrumentos, entonces, yo digo que mi padre fue el primer y principal accionista de nuestra orquesta”, recalcó.

Dijo que esa era la razón fundamental por la que “andábamos con nuestros padres para arriba y para abajo, nos los llevamos a todas las islas, vivimos tiempo en Miami, Puerto Rico, vivíamos en Europa y tuvimos un tiempo con ellos, paseamos en cruceros y viajamos a toda parte del mundo”.

“La primera casa que compramos fue a nuestros padres, y luego les hicimos cuatro cambios de casas, para mejorarlos, y gracias al señor que nos lo dejó disfrutar por mucho tiempo, nuestra madre vivió casi 90 años, y Papá duró 100 años”, se regocijó el intérprete y líder de los Hermanos Rosario.

Reiteró en el respecto que se tienen los hermanos que integran la popular orquesta, e insistió que no discuten por temas económicos.

“Con mis hermanos hay un respeto grande, nos respetamos muchos, en verdad no hay una discusión por lo económico que eso es lo que más divide a un grupo familiar que tiene un negocio, porque nuestro negocio es la música, pero nosotros no tenemos esos problemas, las cosas están establecidas desde que iniciamos, y así se ha mantenido”, recalcó el popular merenguero.

Rafa insistió que, “no tenemos discusión, no hay una palabra descompuesta, no hay una palabra fea, porque se nos enseñó a respetarnos, se nos enseñó a no decir palabras feas, no somos tipos de decirnos malas palabras”.

“Uno puede llamar al otro y decirles, mira esto no me gustó, y el otro escucha, si no cree que esté mal, responde, yo creo que es así, es decir, conversamos, nos llevamos muy bien, gracias a la crianza que nos dieron nuestros padres”, remachó el destacado merenguero.

Rafa llama la atención por la descomposición y uso de palabras obscenas en el merengue típico

Rafa Rosario líder de la exitosa orquesta Los Hermanos Rosario mostró su preocupación por lo que califica como descomposición y uso de palabras obscenas en el merengue típico, del que recordó es nuestra música autóctona.

“Pero ahora mismo se está dañando nuestra música más autóctona que es el perico ripiao’, la música de tierra adentro está con una descomposición de letras y de temas que dan pena escucharlo”, deploró el carismático intérprete.

Rafa lamentó que, “sin embargo, hay mucha gente que le gusta, y por esa razón los jóvenes que ven eso, y ven que se está pegando, dicen yo me quiero pegar, porque quiero hacer dinero, yo también voy a cantar vagabundería, no me importa lo que cante”.

“Antes nosotros respetábamos un poco más, se buscaba una bella melodía, un buen arreglista, una letra bonita, a veces había un desaprensivo que le decíamos que hacía merengue de doble sentido, pero ese doble sentido a las cosas, también, se lo da tu, pero ahora es un lenguaje que va directo a la vulgaridad”, recordó el intérprete de la Luna Coqueta.

Criticó que en estos tiempos se premie lo burdo, la poca educación, la falta de cultura, el irrespeto, se puede ver en las redes sociales que todo eso está ganando dinero.

“Entonces, qué vamos a hacer, porque la Comisión de Espectáculos Públicos no puede prohibir nada por internet.

Sobre el género urbano, recordó que grabó uno con Mozart La Para, no había vulgaridad, y no se pegó, porque no tenía ese tipo de cosas, “pero grabé Un Día en Nueva York”, cuando estaba el Merengue Hause, no tenía nada de eso, pero se pegó”.

En otro orden, Rafa Rosario criticó que en el país no exista una política de Estado para promover el Merengue, para fomentarlo en las escuelas, que se baile, que haya emisoras que en su programación tengan el Merengue, que se esté atento a eso, promover escuelas musicales, y formar músicos para tocar ese ritmó que es nuestra identificación cultural musical.

Ve amenaza a nuestra identidad cultural que haya más parturientas haitianas que dominicanas en hospitales RD

El destacado merenguero Rafa Rosario calificó como muy serio para la República Dominicana el tema de la inmigración haitiana, principalmente con el caso de las parturientas, a tal punto que nuestra cultura y nacionalidad podría ir desapareciendo.

“El problema haitiano es un tema muy serio, que hay que cogerlo con pinza, pero fuerte, debemos ponerle mucho cuidado, porque como escribí aquella vez, y ya está muy dicho, que de 10 parturientas en los hospitales, ocho son haitianas, las dominicanas están dejando de parir, algunas dan a luz máximo tres hijos por una familia, y las haitianas, ocho, nueve o diez hijos”, alertó.

Lamentó que, “y vienen a parir aquí, es muy peligroso para nuestro país, nuestra nacionalidad y nuestra cultura puede ir desapareciendo”.

“Hay una amenaza a la identidad nacional, claro que sí, no podemos ser blandengue en estos momentos, hay que ser fuerte, como se es en otros países, tenemos que hacer respetar nuestra nacionalidad, y trabajar para que el dominicano mantenga su cultura, su orgullo nacional”, insistió Rafa Rosario.

Respecto a la situación en que se ha visto envuelto con una inversión en certificados financieros superior a los 10 millones de pesos en la intervenida Cooperativa de Ahorro y Crédito de Herrera, Rafa Rosario dijo que en otras ocasiones había colocado dinero y lo había retirado sin problemas.

Dijo que consideraba como un amigo al director de dicha cooperativa, pero a veces tu lo considera como tal y lo que hacen es involucrarte, sin embargo aclaró que ha dejado ese tema en manos de sus abogados.

Consultado sobre los comicios del próximo año, el popular merenguero exhortó a la población acudir a ejercer su derecho al voto.