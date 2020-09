Rafa Campos supera a Juan José Guerra y gana el Casa de Campo Open

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA.- El profesional Rafa Campos se coronó campeón de la versión 39 del Casa de Campo Open, evento que inició el jueves y terminó el sábado en los campos de golf Teeth of the Dog, Dye Fore y The Links, todos diseños del legendario Pete Dye.

El evento, que se jugó en la modalidad stableford, tuvo a Campos, veterano jugador de la PGA Tour con 118 puntos en tres rondas. El criollo Juan José Guerra, del Creso, llegó segundo con 117, siendo este su mejor juego en la última ronda, la misma que le sacó dos puntos al boricua el sábado.

Otro dominicano, Enrique Valverde quedó tercero, junto al boricua Tommy Smith. Ambos compilaron 104 puntos.

Entre las damas, Jackie Bass, de El Reino Unido ganó el evento con 76 puntos. La dominicana Margarita Zapata le pisó cerca, con 75, llegó segundo.

Más de 100 jugadores nacionales e internacionales participaron en la justa que ya es tradición para el país y parte de América.

El formato del Casa de Campo Open se disputó bajo la modalidad stableford modificado, a 54 hoyos, y cada golfista jugó una ronda en cada campo. Los premios fueron otorgados a los ganadores netos y brutos de todas las divisiones, más el conjunto de las categorías Senior, Super Senior, Master Senior y Elite Senior.

Habla Rafa Campos, el campeón

El campeón del evento, Rafa Campos, se sintió complacido con el evento, ya que venía padeciendo de una lesión que lo paró por unos siete meses de juego, por lo que en la justa de este fin de semana perfeccionó, según con él, parte de su juego.

Campos reveló que jugar el Casa de Campo Open fue fructífero, ya que conoce todos los campos de este complejo desde niño.

Dijo que se quedará en el país, porque participará la semana próxima en el torneo del PGA Tour, que se jugará la semana próxima en Corales.