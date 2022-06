Radojka una comedia de Guillermo Cordero llega a la Sala Ravelo

Comparte esta noticia

“En estos momentos el teatro concentra toda mi energía Creativa “

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Con la actuación de las primeras actrices dominicana María Castillo y Aidita Selman y la participación especial de Miriam Bello, el laureado productor y Coreógrafo dominicano Guillermo Cordero, producirá y dirigirá la pieza teatral RADOJKA, los días 24, 25, 26 de junio en la Sala Ravelo del Teatro Nacional.

El pasado lunes se llevo a cabo un encuentro de prensa donde se dieron a conocer todos detalles, con la presencia del productor y parte del elenco.

La obra teatral, escrita por el uruguayo Fernando Schmid y Christian Ibarzábal es una comedia de intrigas y humor negro descarado, que se ha convertido en un éxito taquillero en Argentina y Uruguay, la cual se proyecta como una de las producciones teatrales más importantes del año.

La historia se centra en dos mujeres de mediana edad que se dedican a cuidar a una señora de origen serbio. El devenir de sus vidas se ve drásticamente trastocado cuando Radojka, fallece sorpresivamente en la bañera. lo que podría culminar en tragedia, por el accidente en sí y por el desempleo que se cierne sobre las mucamas, se transforma en una oportunidad para que tanto Gloria (María Castillo) como Lucía (Aidita Selman) conserven su trabajo y mejoren su estándar de vida.

La trama es una representación escénica que cuestiona las precariedades laborales de la sociedad actual, las pocas oportunidades de trabajo para las personas de edad a través de una serie de situaciones cómicas e inesperadas que generan un debate ético acerca del ser humano y su supervivencia.

“Quería hacer algo latinoamericano, desde que vi la trama de la obra y el perfil de sus autores me interesó y de inmediato hice los trámites para adquirir los derechos. Aunque ya he trabajado con la comedia satírica en “Colorín Colorado” y los dramas “Último Instante” y “La Magdalena”, con Radojka es otro estilo, es una comedia de intriga y humor negro que me ofrece la oportunidad de hacer una dirección al estilo de Agatha Christie, con grandes momentos de humor. que en esta ocasión une dos excelentes actrices y al final da un giro inesperado, es una valiosa oportunidad para poder incursionar en ese tipo de piezas teatrales” expresó Cordero.

Ficha Técnica:

· Escenografía Fidel López

· Luces Liliana Diaz

· Asistente de dirección Josué Hirujo

· Coordinación general Fabiola Espinola

· Producción José Escarramán

· Asistencia María Isabel Ferreras

· Diseño Gráfico Vera Peralta

Guillermo Cordero

Nace en Santiago de los Caballeros el 21 de abril de 1957. Hizo estudios secundarios en el Colegio De la Salle, Santiago. Realizó estudios avanzados de danza y coreografía en el Alvin Ailey American Dance School, Broadway Jazz, en el Phil Black Dance Studio y en el Carnegie Hall School of Ballet y estudios de Producción y Dirección de Espectáculos y Televisión en el Center of Media Arts en la ciudad de Nueva York.

Es uno de los más exitosos productores del país y es, además, director, coreógrafo y creador de espectáculos. Cordero ha sido ganador en 24 ocasiones de los Premios Casandra, en las categorías de Concierto, Productor, Espectáculo y Coreógrafo. Recibió el Gran Soberano en 1994. Ha sido productor y director artístico de numerosos espectáculos para artistas y agrupaciones dominicanas y extranjeras.

En el 2016 incursiona exitosamente en la dirección teatral con la obra “El Último Instante” Franklin Domínguez con la actuación de Carlota, en el 2018 Colorín Colorado Con Carlota Carretero, Karina Noble y María y 2019 con la Magdalena la cual ganó la Obra del año en los Premios Soberano.

Sobre María Castillo

A los 16 años se graduó de actriz en la Escuela Nacional de Teatro de Bellas Artes formando parte de la Compañía Nacional de Teatro y del grupo Nuevo Teatro.

Magister en Dirección, Diploma Summa Cum Laude del GITIS de Moscú, donde además laboró en el área de doblaje para Mosfilm y estudió Lengua Rusa en la Universidad Lomonosov (1977-1983).

Magister en Educación Social y Animación Sociocultural por la Universidad de Sevilla (2003).

Directora en tres ocasiones de la Escuela Nacional de Arte Dramático de Bellas Artes, donde también fue maestra de actuación y dirección.

Del 2000 al 2006, es la primera mujer en dirigir la Compañía Nacional de Teatro.

Decana de la Facultad de Teatro del Instituto Superior de Bellas Artes (2003-2004).

Premio Internazionale Lumière de la Union Nazionale Unitaria Professionale Autori Drammatici e Cinematografici de Italia (2002).

· Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa (2005)

· Medalla al Mérito de la Mujer de República Dominicana (2005).

· Premio ACE (Asociación de cronistas de espectáculos de Nueva York) 2008.

· Premio HOLA (Hispanic Organization of Latin Actors de Nueva York) 2008.

· 13 Premios Casandra, 3 Soberano y un Premio Talía de Plata.

· Premio al Mérito Cinematográfico Iris de AMUCINE 2018.

· Declaración de Visitante Distinguida por la Alcaldía de Nueva York (2018).

En teatro musical dirigió Evita, Cabaret, Chicago, Dream girls, Los miserables, Rent, El hombre de la mancha, Hotel Burlesque y La llamada. Además de actuar en Las Leandras, El Murciélago, La leyenda del beso, La viuda alegre, Luisa Fernanda, La del soto del parral, Opera Merengue, La Princesa de las Czardas, “Perfectus Quorum”, “La cenicienta” y “Super Willie contra los cuatro villanos”.

En teatro, 48 años de carrera en la escena local e internacional, con decenas de obras, actuando, dirigiendo y produciendo.

En cine, Pasaje de Ida, La carta, Para Vivir o morir, Miriam Miente, Pobres millonarios, El proyeccionista, Flor, Lo que siento por ti, Mon Amour y Desaparecido, entre otras.

Aidita Selman

Actriz de teatro y televisión egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Desarrolló una larga carrera de actuación bajo la dirección de Enrique Chao, Danilo Taveras, Germana Quintana, Rafael Villalona, Bienvenido Miranda, Félix Germán, ganando Premios Casandra en 1995 y 2005.

Fundó el grupo de teatro infantil Papalote, donde produjo, actuó y escribió teatro y títeres. Ha cultivado la pantomima, los títeres y la locución. Fue miembro del Taller de Danza Moderna, actuando en las obras Amadeus, Hansel y Gretel, Peter Pan, La bella y la bestia, entre otros.

Laboró como directora creativa para varias publicitarias, hasta que funda asociada a su esposo Luichi Tejeda, la casa productora Chips Ulimited para la realización de eventos corporativos, artísticos y audiovisuales. Ha escrito cientos de guiones para espectáculos privados y públicos, premiaciones y documentales.

Es escritora, licenciada en Letras por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ha publicado los libros de cuentos Cuando la luna llega; El tiempo en un cuarto; El comisario George y la obra teatral El niño Jesús. Coautoría: Huellas de la Leyenda y La ciguapita.

