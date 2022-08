Radiografía de la seguridad Ministerio Público dominicano

Recientemente dictamos una videoconferencia organizada por la Academia de la Federación Latinoamericana de Fiscales, entidad integrada por once países, donde los magistrados Francisco Rodríguez Camilo y Alcedo Magarín, abordaron el tema “Radiografía de la seguridad del Ministerio Público Dominicano”, en homenaje póstumo a cinco fiscales que fueron asesinados por combatir el crimen organizado en Paraguay, Ecuador, Honduras y República Dominicana.

Se recuerda que, desde mayo hasta agosto del año en curso, fueron asesinados en forma violenta, Marcelo Pecci de Paraguay, Karen Almendares de Honduras, Luz Marina Delgado y Federico Estrella, estos dos últimos en Ecuador.

Todos fueron asesinados en crímenes de extrema violencia, con disparos directos en sus cuerpos. Ninguno de los funcionarios contaba con protección al momento de los hechos, a pesar de tener importantes investigaciones relativas a organizaciones criminales.

De forma similar fue muerto el fiscal Omar Álvarez, mientras realizaba el allanamiento a un ex oficial de la Policía Nacional, en el sector Herrera, Santo Domingo Oeste en República Dominicana.

Con este introito a esta conferencia “Radiografía de la seguridad del Ministerio Público Dominicano”, podríamos sentir que el Ministerio Fiscal está frente un panorama de inseguridad que no sólo ensombrece la vida de los fiscales sino de la sociedad dominicana. Aun así, nos permitimos destacar el conjunto normativo que ilumina el porvenir de los fiscales de nuestro país.

Buscamos poner en el primer plano la idea de luchar pacíficamente por los derechos constitucionales y legales que se vienen plasmando en los últimos 20 años, donde prometen estabilidad al ejercicio de la carrera del ministerio público, la cual comenzó con el Código Procesal Penal, en el 2002, que inicia la institucionalidad del órgano persecutor, ya que le asigna de manera específica la exclusividad de la dirección de la investigación, persecución y acusación en justicia de los hechos penales. Sus responsabilidades han sido elevadas a rangos constitucionales y legales.

En la Constitución del 26 de enero del 2010, consagra 7 artículos al Ministerio Público desde los artículos 169 al 176, establecen que esta institución es el órgano del Sistema de Justicia responsable en la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal, ejerce la acción penal pública en representación de la sociedad y promueve la resolución alternativa de disputas, protección a las víctimas y testigos.

Así mismo, disfruta de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa, imponiendo la rendición de cuentas a cargo del (a) Procurador (a) General de la República (PGR). Tiene su órgano de gobierno interno es el Consejo Superior del Ministerio Público, el cual está compuesto por el Procurador (a) General de la República, por un representante del indicado funcionario, un Procurador General de la Corte de Apelación, un Procurador Fiscal y un Fiscalizador, donde están a cargo de diseñar e implementar políticas de fortalecimientos institucionales y sociales.

Asimismo, la Ley Orgánica 133-11 y su Reglamento de Carrera de Ministerio Público, diseñan una institución con estabilidad, independencia, transparencia, dinámica, capaz de enfrentar la criminalidad, contribuir a la seguridad ciudadana y fortalecer el Estado Social Democrático de Derecho.

La Ley 133-11 establece 13 principios rectores del ministerio público, que son: legalidad, oportunidad, objetividad, respeto a las víctimas, independencia, inamovilidad, probidad, responsabilidad, exclusividad, individualidad, unidad de actuaciones, jerarquía y apoliticidad.

La ley 133-11 en el artículo 4, establece 5 órganos que son: el indicado órgano de gobierno interno del Consejo Superior del Ministerio Público, 4 órganos operativos que son las Direcciones Generales de Persecución, De la Carrera del Ministerio Público, Administrativa y el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público.

Esta última es la entidad académica que está facultada y avalada para las capacitaciones de los aspirantes y mantener educación continua a los fiscales para que estén aptos para enfrentar la criminalidad del narcotráfico, sicariato, testaferrato, blanqueo de capitales, terrorismo.

Igualmente, es la encargada de preparar académicamente para la prevención y persecución de los tipos penales, hijos de la globalización y la tecnología como son: ciberdelincuencia, sabotajes, robos electrónicos, clonación de sistemas informáticos, tráficos ilícitos de personas, trata de migrantes y sensibilizar a los representantes de la sociedad y la población dominicana de cómo enfrentar la corrupción administrativa, hasta lograr una legislación de extinción de dominio de bienes y caudales provenientes de actividades delincuenciales.

Por otro lado, el panorama de inseguridad que no sólo ensombrece la vida de los actores del Ministerio Público sino la seguridad ciudadana, a pesar que las indicadas “bondades” constitucionales y legales que están vigentes pero al decir del dicho popular son “letras muertas”, que son ignoradas y no aplicadas como las que contemplan la ley orgánica y reglamento del Ministerio Público, que prometen seguridad personal, laboral e institucional, así como crear un cuerpo técnico de investigación de Policía Nacional, similar a la Policía Técnica Judicial (PTJ), que tendría el carácter exclusiva de investigación y persecución del delito bajo directrices del Ministerio Público, 11 años después no se ha concretizado, porque están bajo la Dirección de la Policía Nacional. Son muy poco los Fiscales con protección hasta este momento, distinto a los jueces que todos tienen seguridad personal y familiar.

Estas conquistas alcanzadas en papeles, pero inaplicadas en el presente como son: Los cargos y niveles jerárquicos del escalafón y ascenso de los miembros del Ministerio Público, que debieran ser movilidades por meritocracias como establece el reglamento que exigiría 3 años para ascender a niveles jerárquicos, por ejemplo, el fiscalizador tendría que permanecer doce (12) años para ser ascendido a Procurador Fiscal. Este funcionario también necesitaría igual tiempo para ascender a Procurador General de la Corte de Apelación. Este es último cargo de la carrera del Ministerio Público; porque existen 14 Procuradores Generales Adjuntos de la Procuraduría General de la República, siete (7) de ellos están a la discreción del nombramiento del Presidente de la República al igual que la escogencia del (la) Procurador (a) General de la República, por lo que nos son de carreras y son designados por 4 años. Los restantes 7 máximos representantes son de carreras, pero tan pronto concluyen sus funciones vuelven a la Corte o se puede jubilar o pensionar según los requisitos legales.

La inseguridad asecha a los miembros del Ministerio Público al momento del retiro de la vida laboral, porque hace un promedio de una década que se debió constituir la Administradora de Fondos de Pensiones de los Fiscales (AFPF), para que gestionara la cuenta de capitalización individual obligatoria que tienen los trabajadores, pero estos recursos económicos fueron acaparados por las AFPs del sector privado, que se rigen por la Ley 87-01, Seguridad Social, que al decir de algunos ciudadanos, la indicada ley de seguridad social paradójicamente es “más de inseguridad social e injusticia, que de la verdadera seguridad social”, porque un profesional anciano del ministerio público que decida retirarse de su trabajo recibe actualmente un promedio de once mil ( RD$11,000) Pesos equivalente a 193 dólares. Cuando la canasta familiar ronda los 37 mil Pesos para sobrevivir en un barrio o sector vulnerable e inseguro de nuestro país.

Sabemos que este panorama va a cambiar por la gran fuerza de voluntad y generosidad demostrada por nuestra Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito y los integrantes del Consejo Superior del Ministerio Público, permitiendo la creación de una Administradora de Fondos de Pensiones Fiscales (AFPF), para miembros del Ministerio Público y personal administrativo de nuestra institución.

Existen normativas legales que podrían ser tomadas de referencias, como la ley 379-81, Pensión por Antigüedad Trabajando en el Estado, que aplica para todo afiliado al Sistema de Reparto que haya prestado servicios en el Estado durante veinte (20) o más, y haya cumplido la edad de sesenta (60) años, según lo establecido en el artículo 1 de la señalada Ley 379-81.

Los montos de las pensiones serán calculados partiendo de la combinación de 60 años de vida y mínimo 20 años de servicios trabajando en el Estado, aunque el salario que devengaría el miembro del ministerio público que decida retirarse al cumplir 20 años de servicios sería un 60% de su sueldo.

En caso que el funcionario decidiera permanecer entre 25 a 30 años recibiría un 70% y más de 30 a 35 años sirviendo como Ministerio Público ganaría un 80% del salario vigente al momento que opte por retirarse. Lo idóneo sería que su retiro fuera acompañado por un seguro médico de por vida, quizás estas propuestas no llenen las expectativas para disfrutar dignamente la etapa dorada de la vida, pero es más halagadora que las propuestas indecentes y abusivas que nos plantean las AFPs.

Otra buena opción, nos presenta la ley número 451-08 destinada a las pensiones y jubilaciones para los maestros del sector público.

Esta legislación justifica el retiro de los docentes sustentándose en misma similitud que estamos viviendo los miembros del ministerio público y personal administrativo de la Procuraduría General de la República, nosotros al igual que los profesores no gozamos de un buen salario digno que nos permita ahorrar para nuestro retiro de la vida laboral. Ni tampoco podemos crear patrimonio para dejarle ingreso de sustento a nuestros dependientes.

Estas fueron las causas que permitieron que el artículo 171 de la señalada ley 451-08, diga: “El servidor del sistema educativa adquiere el derecho a la jubilación automática, de acuerdo a la siguiente escala: a) Haber cumplido 30 años en servicios, sin importar la edad, un 100% del promedio de los últimos 12 salarios; b) Haber cumplido 25 años en servicios y 55 años de edad, con un 90% del promedio de los últimos 12 salarios y c) Haber cumplido 20 años en servicios y 60 años de edad, con un 85% de su salario de los últimos 12 salarios.

En el primer párrafo del citado artículo, indica “los docentes que hayan cumplido 20 años en servicios, sin importar la edad podrán optar por una jubilación con el 60% del promedio de los últimos 12 salarios devengados”.

Esta ley no permite que los familiares dependientes de los profesores queden en la huerfanidad ni hijos y su cónyuge sobreviviente, como ocurre actualmente con los parientes de los fiscales, que han muertos en el cumplimiento de sus deberes.

Esta ley en el artículo 175, dispone: “En caso de fallecimiento de los integrantes del personal docente activo, pensionados y jubilados del Sistema Educativo Público recibirán los beneficios correspondientes su cónyuge sobreviviente, sus hijos e hijas menores de edad, representados por sus tutores legales, los padres, u otros familiares, de acuerdo a la Ley número 87-01. Incluyendo a los padres de los maestros que recibirán un 25% del seguro de sobrevivencia…

Para hacer efectiva esta ley que garantiza al profesor una vejez digna, crea el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA) se encarga de crear el plan de retiro complementario recapitalizable, a los fines de que los docentes al momento de ser jubilados reciban un equivalente a la vigésima parte de la suma de los salarios percibidos durante los últimos 20 años de trabajo.

Los docentes no solo quedarán a la espera del salario correspondiente al primer mes del pensionado, sino que la normativa legal establece el maestro al momento de su digno retiro recibirá junto entre 15 a 25 salarios. Estamos convencidos que algo bueno ocurrirá a favor de la empleomanía del Ministerio Público.

Es oportuno indicar, que tenemos herramientas positivas, que el legislador plasmó como es la autorización al derecho a las Asociaciones de Fiscales, para luchar y hacer posible el cumplimiento legal y “darles vida a las letras muertas” para reivindicar nuestros derechos adquiridos, parodiando Winston Churchill, “con sangre, sudor y lágrimas”. Sin perder de vista que la “gente hablando se entiende”.

En la Asociación de Fiscales Dominicanos (FISCALDOM), hemos aprendido de la dialéctica que la lucha es la madre de todas las conquistas del progreso y bienestar humano, sabemos que a través del dialogo, la unidad, esfuerzo y vamos a recibir los frutos sembrados para el retiro dignamente de cada representante del Ministerio Público y del personal administrativo.

Esta videoconferencia fue presentada en el conclave “Debilidades del Sistema de Seguridad de los Fiscales Latinoamericanos”, presidido por la doctora Susana Perna, coordinado por los magistrados argentino doctor Ricardo Toranzos y peruano doctor Freddy Gutiérrez Crespo. Entre los conferencistas estuvieron doctor Marcelo Barona Quintian, “Evaluación de riesgo particular en Argentina”; el doctor Julio Alirio Valbuena Núñez, “La seguridad de los Fiscales en Colombia”.

El doctor Ronald Segura Mena, disertó con la “Propuesta de un protocolo marco sobre la seguridad del fiscal latinoamericano”; doctor Augusto Salas Coronel, expuso sobre “Deficiencias en la Seguridad del Agente Fiscal de Paraguay”; doctor Carlos Rivolo, dictó la conferencia sobre “Directivas de protocolo de seguridad”; el doctor Alejandro Sevilla, impartió su conferencia sobre “La fragilidad de la seguridad en Honduras”

Este congreso fue visto por cientos de miembros del ministerio público de los países de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay que son los once (11) países que integran la Federación de Fiscales Latinoamericanos.

Por Alcedo Magarín

*Autor es de profesión abogado, periodista, maestro y miembro de carrera del Ministerio Público.

Relacionado