Radhamés Liz, emocionado ante el reto de enfrentar a su antiguo equipo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El veterano lanzador Radhamés Liz, es el encargado de subir al montículo por los Campeones Nacionales y del Caribe, Tigres del Licey, en el partido de este viernes ante las Estrellas Orientales que tendrá lugar en el Estadio Tetelo Vargas, a las 7:30 de la noche.

La nueva adquisición de los Tigres del Licey en la agencia libre, enfrentará por primera vez al conjunto oriental, tras pertenecer al equipo verde durante los primeros 16 años de su carrera en la Liga Invernal de la República Dominicana.

“Justamente estuve ayer en San Pedro de Macorís haciendo una diligencia y mucha gente que me vio, me llamaron y me expresaron su apoyo. Sé que hoy habrá muchos fanáticos de las Estrellas que me van a apoyar con un buen recibimiento, pero hay otros que no y eso se entiende” expresó el nativo de El Seibo.

“Hay una gran emoción, es algo que nunca me había pasado, lanzar contra el equipo en el que estuve durante 16 años. La preparación es la misma y ahora vamos a ver lo que ocurre en el juego” agregó.

El derecho veterano, ha sido uno de los mejores lanzadores nativos de Lidom desde que fue drafteado por las Estrellas Orientales con el pick número dos de primera ronda del Draft del 2006. Radhamés Liz posee una efectividad de 2.34 y un WHIP 1.05 de por vida en Serie Regular, lidera la liga en ambas estadísticas entre lanzadores con un mínimo de 250 entradas desde que fue drafteado.

Durante el verano, el jugador de 40 años lanzó en México donde en 43 entradas, posteo una efectividad de 3.50, WHIP de 1.273 con 31 ponches y 15 bases por bolas con los Toros de Tijuana y los Tecolotes de Dos Laredos respectivamente.

Liz presenta en su arsenal cambio de velocidad, slider, cutter, sinker y su principal fortaleza la recta de 4 costuras. En el Tételo Vargas desde la temporada 2011-12, posee efectividad de 2.69 y una proporción de 1.07 de bateadores embasados por entrada con 122 ponches y solo 37 bases por bolas en 113 entradas y dos tercios.