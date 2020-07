Radhamés juramenta integrantes de 15 movimientos y a miembros de otros partidos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Radhamés Segura coordinador de campaña del PLD la Provincia Santo Domingo juramentó a integrantes de 17 movimientos y de otros partido de oposición que pasan a respaldar la candidatura de Gonzalo Castillo a la presidencia y a Cristina Lizardo como senadora de esa localidad.

Las juramentaciones se produjeron en Santo Domingo Oeste y Este, donde Segura manifestó que Gonzalo Castillo ganará las elecciones por ser el campeón de la solidaridad y el único garante de que continúen los programas sociales en beneficio de la gente más pobre.

Radhamés Segura, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana vaticinó el triunfo de Gonzalo Castillo, en la primera vuelta, con las juramentaciones de dirigentes de otras parcelas políticas, que a diario vienen desarrollándose.

“Gonzalo Castillo merece ser presidente de la República Dominicana, por ser campeón de la solidaridad, por su la fortaleza y el trabajo de ayuda solidaria a las familias más vulnerables, que a nivel nacional” indicó

Expresó que hoy con esta muestra de apoyo, con la juramentación de cada uno de ustedes en apoyo a su candidatura, no tiene dudas, que ganarán las elecciones del domingo 5 de julio.

En SDO ingresaron apoyar a Gonzalo, miembros de la fuerza del pueblo, que deciden volver al PLD, entres estos Evangelista Beriguete, ex miembro Comité Central del partido del ex presidente Fernández e Hipólito Marte, ex miembro comité municipal de dicha organización.

Junto a ellos también se juramentaron docenas de militantes y simpatizantes, que decidieron integrarse a la campaña de candidato del candidato oficialista.

En tanto que en la comunidad San Luis, Santo Domingo Este, tomaron juramento de apoyo a Gonzalo, miembros de la Fuerza del Pueblo, encabezados por José Luis Brito, por el PRM el dirigente Julio Cazado, en tanto por el PRSC y el Frente Amplio, Gregorio Matos y José Castillo García, los cuales fueron acompañados en la decisión y por docenas de seguidores.

En el evento de apoyo al candidato del PLD, estuvo Lidio Cadet, responsable del municipio SDE, la senadora de la provincia Santo Domingo Cristina Lizardo, el responsable de los trabajos políticos en San Luis, Santos Mota, y representantes de fuerzas aliadas.

