Radhamés Jiménez: «apagones, dengue y alto costo de la vida agudizan situación de dominicanos»

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA.- El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo (FP), Radhamés Jiménez Peña, afirmó que hoy todos los dominicanos viven momentos de desesperación con el alto costo de la vida y la inseguridad ciudadana, pero, que cada día se suman nuevas situaciones, como es el caso de “ los apagones”, un tema superado en la República Dominicana, y más recientemente “ el dengue”, que a su entender, «producto de la falta de gerencia de las autoridades se ha salido de control y todos nuestros hospitales están abarrotados».

Según indica una nota de prensa enviada a los medios este sábado, el dirigente político se dirigió en esos términos al participar en una asamblea de dirigentes en La Vega, donde pasó revista a los trabajos de afiliación y fortalecimiento institucional de la FP.

“Ahora el pueblo está alarmado y ustedes han podido ver la protesta en todo el territorio nacional, no hay luz, y ellos, los del PRM, prometieron resolver el problema eléctrico en la República Dominica pero, además, decían que iban a bajar la tarifa eléctrica porque era muy alta, y ahora lo que sucede es el que el gobierno del cambio ha triplicado el costo de la energía ; yo pagaba 11 mil pesos y ahora me llega de 25 mil , ese es el cambio, y estoy seguro que a todos ustedes también le han aumentado la tarifa eléctrica, y para colmo no le están dando luz, declaró.

Indicó que es una burla de las autoridades decir que en el país no hay apagones, refiriéndose a las recientes declaraciones del director de Edenorte.

Sobre el dengue

El miembro de la Dirección Política de a FP, sostuvo que en estos momentos el sistema de salud ha colapsado, ya que todos los centros hospitalarios del país están repletos de niños con dengue.

“Ahora mismo el sistema de salud, fruto de la improvisación de este gobierno han colapsado, todos los hospitales públicos del país están lleno de niños con dengue, ya no reciben más; el Robert Read Cabral, está lleno y no tienen capacidad de atención, pero eso están sucediendo en todo el territorio nacional, que Dios nos libre de que muchos niños perezcan por esta situación”, expuso.

En la actividad, el veterano político estuvo acompañado por el candidato a senador por esa provincia, Euclides Sánchez, Pedro de Jesús Candelier, Enríquez Ramírez, Gilda Moronta, Dennis Marte, Alberto Reyes, Marcos Cross, Candy Ortiz,Polín Rosario, Fernando Nuñez, Robinson Dominguez,Bernabé Cruz, y demás dirigentes y simpatizantes de esa organización política.