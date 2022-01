Radhamés Camacho sugiere se posponga y replantee la continuidad del año escolar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Radhamés Camacho, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), propugna por el aplazamiento del reinicio del año escolar por la agresividad contagiosa en el país de la pandemia del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad covid-19.

Al ser abordado este jueves por reporteros que cubren la fuente del Congreso Nacional, el también dirigente magisterial se identificó con la idea de participar en una mesa de diálogo, convocada por el Ministerio de Educación para establecer un plan de acción con miras a reanudar la docencia a nivel nacional.

Respecto de su propuesta de aplazar el inicio del actual año escolar, Camacho argumentó que es una actividad transversal en todos los países y que por ende impacta en toda la población.

Recordó la preocupación que mostró cuando las autoridades de gobierno anunciaron la decisión de retomar la modalidad presencial de alumnos y maestros en las aulas, llegando a sugerir al ministerio de Educación decantarse por el modelo híbrido para reducir las probabilidades de contagio de la Covid-19 en el ámbito educativo.

“Ahora, en este momento en que tenemos los índices más altos de impacto de la pandemia a mí me parece que el año escolar debe aplazarse, la vuelta de los niños y niñas a las escuelas hasta examinar los indicadores que están diciendo que estamos en un brote que ha roto récord”, cita el despacho de prensa de la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

“La vida está por encima de todo”, enfatizó Radhamés Camacho al abordar la virtualidad educativa definiéndose como una estrategia metodológica que se impuso al presentarse la difícil coyuntura pandémica.

No obstante, a pregunta de los periodistas que cubren el Congreso de la República, sostuvo que es responsabilidad de quienes dirigen el Estado dominicano tomar la decisión de continuar con el modelo presencial, semipresencial o virtual.

Sugirió que tras finalizar la época navideña y año nuevo, el rebrote con nuevas variantes del SARS-CoV-2, deben poner a autoridades y técnicos de educación a repensar la situación y tomar las decisiones pertinentes.

Especificó Radhamés Camacho que su sugerencia de aplazamiento del reinicio del año escolar sería con carácter coyuntural hasta que se hagan efectivos los controles de la reciente de la variante viral Ómicron.

“A los fines de examinar cómo andan los indicadores. Contemplar la posibilidad de aplicar dicha estrategia de manera momentánea, de manera coyuntural, hasta ver cómo anda la cosa”, insistió el dirigente peledeísta y ex presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

Dijo que independientemente a los reparos que pueden atribuirse a la implementación de la educación a distancia durante el pasado año escolar, fue una respuesta de emergencia a la coyuntura difícil impuesta por la pandemia.

“A mí no me gusta decir sí estoy de acuerdo o no, sino colocar sobre la mesa las dificultades y ver con los actores involucrados; eso sí. Son los actores, son los maestros, maestras, que ponen en riesgo sus vidas y las de sus hijos”, concluyó Radhamés Camacho.

