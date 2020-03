Radhamés Camacho: “El PLD arrasará en las elecciones del próximo domingo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BAHORUCO.- El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Radhamés Camacho, afirmó que esa organización se alzará con la victoria en los comicios extraordinarios a nivel municipal convocado para el próximo domingo.

“En el PLD tenemos los mejores hombres y mujeres para ganar las alcaldías y los distritos municipales porque en este partido nos hemos preparado para ofertar a los mejores hombres y mujeres de esta fuerza política a los dominicanos con derecho al voto”, sostuvo el también presidente de la Cámara de Diputados.

“Que les quede claro a la oposición y sus aspirantes el próximo domingo habrá una demostración de fuerza y es el PLD la más grande fuerza política qué hay en República Dominicana y eso quedará evidenciado en las urnas cuando los dominicanos vote de manera masiva por el partido de la Estrella Amarrilla” proclamó Camacho al encabezar una actividad en la provincia Bahoruco.

Agregó que “ya la Junta Central Electoral avanzó en el montaje de los comicios y con la supervisión y seguimiento de Organización de Estados Americanos, (OEA) la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES), Unión Interamericana de Órganos Electorales (UNIORES) no debe haber espacio a duda sobre las elecciones”.

“La oposición siempre busca argumentos para no aceptar su derrota y creo que hará no será la excepción van a decir y hacer de todo para no acogerse a los resultados electoral” expresó.

Radhamés Camacho también invitó a la población a votar de manera masiva y entusiasta en las elecciones municipales y hacer caso omiso a las provocaciones que asegura saldrá de la oposición.

Durante el fin de semana el miembro de Comité Político, quien coordinar varias provincias en la región Sur participó en varios actividades en respaldo a los candidatos municipales en esas provincias.

