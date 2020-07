Rachel Kuehn, feliz por ganar el Campeonato Amateur de Damas del Norte y Sur de EEUU

Comparte esta noticia

Su madre Brenda llegó segunda en el mismo evento, hace 25 años

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La golfista dominicana Rachel Kuehn ganó el sábado la edición 118 del Campeonato Amateur de Damas del Norte y del Sur de los Estados Unidos, en el Pinehurst Resort.

Kuehn se une a una prestigiosa lista de ex campeones del Norte y del Sur, que incluye miembros del Salón de la Fama como Babe Zaharias, Louise Suggs, Peggy Kirk Bell y Hollis, y a jugadoras actuales de la LPGA como Danielle Kang, Brittany Lang, Morgan Pressel y Yani Tseng, según medios internacionales.

La segunda fue la vencida para Kuehn, de 19 años, que el año pasado no pudo pasar el corte del mítico evento que se realiza en Carolina del Norte, a cuatro horas de donde reside.

La novel golfista, quien es parte de la selección dominicana de golf, y que pertenece al Creso, tiró 143 golpes (71+72) en los primeros dos días de juego, para pasar el corte. La sembrada 10 de las 32 participantes de la segunda fase del evento pasó a los octavos de final luego de derrotar a Rebeca Dinuncio.

Kuehn, que ocupa el lugar 186 del World Amateur Golf Ranking, jugó 7 rondas en cinco días de juego.

La chica de 19 años, que vive en Asheville, derrotó en cuartos de final a Rachel Heck, sembrada dos del evento. En la semifinal aniquiló a Haylin Harris, para pasar a una final difícil ante Allisen Corpuz, ya que se retrasó unos 80 minutos debido a una tormenta.

“Fue una semana larga. Dos días de clasificación y cinco partidas en los tres días siguientes con un calor muy fuerte”, dijo Kuehn a El Nuevo Diario vía telefónica. “Tuve varias partidas difíciles, pero estoy feliz y emocionada que salir victoriosa”, añadió la estudiante de Wake Forest University.

“Comenzaron 125 jugadoras de varios países, y cortaron a 32. Cualquiera de esas 32 podía ganar especialmente en el formato de match play”, comentó Kuehn, quien ya ha participado para el país en los pasados Juegos Panamericanos de Lima, 2019.

“Este torneo en particular tiene una historia muy rica con grandes jugadora del mundo que han ganado este evento. Agregando mi nombre a este grupo es un gran honor. Después del US Amateur, este es el torneo más grande del año. Este año en particular debido al COVID-19 trajo las mejores jugadoras del país. Me da confianza preparándome para el US Amateur en agosto”, expreso la hija de la inmortal del golf, Brenda Corrie Kuehn, quien hace 25 jugó en ese torneo, llegó segundo.

“No me pone presión jugar cerca de mami. Somos más un equipo y siento apoyo de ella. Esa foto demuestra la emoción y felicidad de mami al verme ganar”, contestó la chica, al ser cuestionada sobre su madre y una foto que se tomó junto a Brenda luego de ganar la velada, donde se vieron muy emocionadas.

Sobre su dominicanidad, dijo que “dominicana siempre, aunque mi nombre lleva la bandera americana”, explicó Kuehn. “Me voy en una semana at Nashville para el Ladies National y después tengo el US Amateur”, informó.

Dijo que a pesar del COVID-19, el torneo fue muy normal. “Nos tomaron la temperatura todos los días”, indicó.

Habla Brenda

Brenda también fue consultada por reporteros de El Nuevo Diario sobre su padecer del evento.

“Es un evento importante, histórico e icónico”, narra Brenda.

Comentó sobre el caddie de Kuehn, Keith Silva, uno de los mejores de ese estado, dijo que este le narró a su hija en medio del evento que ganarían la justa, ya que este sería inmortalizado por sus logros y este último evento.

“Es el mejor caddie que he visto, tiene una reputación impresionante. Se llevaron sumamente bien, ella confió en él, le dejó todo a él…hubo una confianza grande con él”, señaló Brenda.

A pesar de su considerable éxito en los últimos 11 meses, el caddie de Pinehurst, Keith Silva, estaba considerando colgar sus maletas, antes de ser compañero del evento de Kuehn.

Habla el presidente de Fedogolf

El presidente de la Federación Dominicana de Golf, Carlos Elmúdesi, expresó su satisfacción por el logro de Kuehn, quien ganó la edición 118 del Campeonato Amateur de Damas del Norte y del Sur de los Estados Unidos

“Para nosotros como Fedogolf es un honor y privilegio el que nuestra atleta Rachel Kuehn ponga nuestra bandera en alto”, dijo Elmúdesi. “En hora buena, felicidades y ahora a seguir trabajando para tus próximos eventos”, añadió.

Kuehn participará en el US Women’s Amateur programado del 3 al 9 de agosto en el Woodmont Country Club en Rockville, Maryland.

Kuehn ganó su primer evento universitario con tres espectaculares rondas de 67+67+69, para totalizar 203 golpes, en el Annika Intercollegiate, evento que se jugó en tres días de juego en Lake Elmo, en septiembre del año pasado.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

WILLIAMAISH@GMAIL.COM

Anuncios

Relacionado