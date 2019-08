R.J. Barrett firma un contrato multianual con Puma

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.-La marca Puma aprovechó la apertura de una nueva tienda en Manhattan para colgar un cartel anunciando que R.J. Barrett ha pasado a formar parte de la marca alemana, con la cual ha firmado un contrato multianual para llevar sus zapatillas. Los datos específicos del acuerdo no se conocen por el momento.

Con este movimiento Puma sigue acumulando talento joven en su retorno al baloncesto. El año pasado, cuando dio el paso de volver a la competición como firma de ropa y zapatillas de baloncesto, ya se hizo con importantes elecciones del Draft de 2018 como Deandre Ayton, Marvin Bagley III, Michael Porter Jr. y Zhaire Smith.

Formado en la Universidad de Duke, Barrett llega a la NBA de la mano de los Knicks de New York, equipo que lo seleccionó en el puesto número 3 del Draft de 2019. Durante su etapa universitaria promedió 22,6 puntos, 7,6 rebotes y 4,3 asistencias por noche.

¿Novato del Año?

Tanto los especialistas como sus compañeros de clase lo creen posible. Siendo elegido por los Knicks, equipo que en estos momentos no cuenta con un liderazgo claro, Barrett debería tener muchas oportunidades para destacar en su primer año en la NBA.

Esta es una impresión que comparten quienes han sido seleccionados con él en el Draft de 2019. Según estos, sería el cuarto favorito para alzarse con el Novato del Año empatado a votos con Jaxson Hayes (New Orleans), Coby White (Chicago) y Zion Williamson (New Orleans).

El que tendría más opciones de lograr el premio en opinión de los rookies es Cameron Reddish de Atlanta.

OFFICIAL: RJ Barrett has signed a multi-year shoe deal with PUMA.

More to come live from New York on 31st Street at 4:30 PM… pic.twitter.com/0INe0BPolV

— Nick DePaula (@NickDePaula) 28 de agosto de 2019